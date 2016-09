Dorie schwimmt weiter: Aus dem Kino direkt ins offizielle Magazin

Nachdem "Disney/Pixar Findet Dorie" in den USA bereits jetzt zu den erfolgreichsten Animationsfilmen aller Zeiten zählt, läuft der Kinohit in der kommenden Woche endlich auch bei uns in Deutschland an. Zum Start am 29.09. erscheint bei Ehapa das offizielle Magazin zum Film!

Einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen, schwimmen! Die süße und etwas zerstreute Dorie schwimmt wieder auf der großen Leinwand und macht sich auf die Suche nach ihrer Familie. Ehapa unterstützt ihre Suche mit dem offiziellen Magazin zum Kinoerfolg, das zeitgleich zum Start am 29.09. erscheint. Gemeinsam mit dem beliebten Clownfisch Nemo taucht Ehapa in die farbenprächtige Unterwasserwelt und bietet Spannung, Spaß und Abenteuer für Kinder im Vorschulalter. In süßen Geschichten und kunterbunten Comics geht es vor allem um die Themen Familie, Freundschaft und Abenteuer. Zudem bietet das Magazin zahlreiche knifflige Rätsel, lustige Activity- und fantastische Malseiten. Das Heft erscheint mit einem tollen 3D-Extra, das direkt aus dem Ozean von Dorie und Nemo kommt.

Disney/Pixar Findet Dorie - Das Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen 3 und 6 Jahren sowie Fans der kleinen süßen Meeresbewohner und ihren Freunden.

