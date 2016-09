Chor- und Kammerkonzert im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Wie in den Vorjahren sind heuer wieder talentierte Schülerinnen und Schüler aus der „Karl-Rehbein-Schule“ in Hanau nach Wien gereist, um bei einem festlichen Musik-Nachmittag ihr Können zu beweisen. Am Sonntag, 25. September, ab 17.00 Uhr, gestalten die jungen deutschen Tonkünstlerinnen und Tonkünstler im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ein bewegendes Programm mit dem Titel „Wieder in Wien...“. Musikalische Leiterin dieses „Chor- und Kammerkonzerts“ ist Petra Weiß. Bei den jugendlichen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten handelt es sich um Absolventen eines anspruchsvollen „Musik-Leistungskurses“. Veranstalter des Nachmittags ist der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Die Beethoven-Gemeinschaft bittet das Publikum um „Eintrittsspenden“. Informationen: Telefon 278 52 67 bzw. E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

