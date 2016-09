Die DavidShield-App wurde mit der "Innovativsten Anwendung der Technologie bei globaler Mobilität" zum Sieger des FEM APAC 2016-Gipfels

London (ots/PRNewswire) - DavidShielderhielt beim FEM APAC-Gipfel die begehrte EMMA-Auszeichnung für die beste Vorgehensweise und einen herausragenden Beitrag zur globalen Mobilität. Der Gipfel fand am 8. September 2016 im Orchard Hotel in Singapur statt.

DavidShield (http://www.davidshield-intl.com), ein geschäftsführender Generalagent und Verwalter (MGU/MGA) in Privatbesitz sowie führende Auslandskrankenversicherung, gab heute bekannt, dass die DavidShield App - die einzige Krankenversicherungs-App zum Genehmigen von vorausbezahlten Behandlungskosten innerhalb einer Minute - beim FEM APAC 2016-Gipfel die Auszeichnung für die "Innovativste Anwendung der Technologie bei globaler Mobilität" gewonnen hat.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160919/409414 )

Die DavidShield-App, die gemeinsam mit der DavidCard (einer persönlichen, mit der Visa- und MasterCard-Infrastruktur verbundenen Magnetkarte) verwendet wird, bietet Mitgliedern eine einzigartige Plattform für eine Reihe von medizinischen Leistungen, einschließlich den Erhalt von Vorauszahlungen für medizinischen Bedarf. Diese Technologie schafft die Notwendigkeit für PPO/Netzwerk-Vereinbarungen, Erstattungsansprüche, mehrere Belege und alle anderen Unannehmlichkeiten, die mit dem aktuellen globalen Gesundheitsfürsorgesystem verbunden sind, ab. Hier handelt es sich um eine bargeldlose und grenzübergreifende Lösung, die den Zugriff auf medizinische Dienste in über 95 Ländern dieser Welt bietet.

Diese bahnbrechende App verwendet auch Big-Data und Analyse-Tools, um aufgrund einer Rangfolge eine Suchmaschine zu gestalten, die Mitgliedern Zugriff auf soziale Prüf- und Bewertungssysteme medizinischer Dienstleister weltweit zur Verfügung stellt. Die Analyse-Tools des Systems ermöglichen auch eine fortgeschrittene Betrugserkennung bei Versicherungsansprüchen.

"Wir fühlen uns geehrt, diese EMMA-Auszeichnung entgegenzunehmen." Diese Anerkennung bestätigt unser Konzept zur Erbringung von problemlosen Gesundheitsdienstleistungen durch innovative Technologielösungen", so Ilan Gat, CEO der DavidShield. "Mit der DavidShield-App erhalten unsere Mitglieder Vorauszahlungen für Gesundheitsdienstleistungen innerhalb einer Minute und können in voller Kenntnis der Sachlage Entscheidungen über ihre Gesundheitsversorgung treffen. Das in die App integrierte soziale Bewertungssystem schafft einen Präzedenzfall in unserer Branche, da es unseren Mitgliedern Echtzeitkenntnisse bereitstellt, die sie bei der Auswahl eines Gesundheitsdienstleisters unterstützen."

Die DavidShield-App ist auf iOS- und Android-Geräten verfügbar:

Für iOS: https://itunes.apple.com/il/app/davidshields-self-service/id 1071387963?mt=8

Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.davids hield.app&hl=en

Erfahren Sie mehr über die DavidShield-App in 30 Sekunden:

http://www.davidshield-intl.com/content/DavidShield_App.aspx

Zu DavidShield

DavidShield, ein im Jahre 2000 gegründetes Unternehmen mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Israel, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Auslandsversicherung. DavidShield ist zusammen mit White Mountains Insurance Group die Muttergesellschaft von PassportCard - einem leitenden Unternehmen in der Reiseversicherungsbranche.

DavidShield stellt Arbeitgebern, Versicherungsunternehmen, Regierungs- und Nichtregierungseinrichtungen in mehr als 95 Ländern eine internationale Krankenversicherung und Gesundheitsverwaltungsdienste zur Verfügung.

Die technologischen Innovationen der Firma wurden im Phocuswright mit einem Preis für Reiseinnovationen (2014), der EMMA-Auszeichnung für globale Mobilität (2014 und 2016) und dem Vorauszahlungspreis für das beste nicht US-basierte Vorauszahlungsprogram (2012) ausgezeichnet.

Für nähere Informationen Besuchen Sie: http://www.davidshield-intl.com E-Mail: info @ davidshield.com

Rückfragen & Kontakt:

Shira Gafni, Vice President Marketing, Tel: +44-20-3865324