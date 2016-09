Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 21. September 2016; Leitartikel von Nikolaus Paumgartten: "Schulbesuch darf kein Luxus werden"

Innsbruck (OTS) - Die laufend steigenden Nebenkosten beim Schulbesuch stellen Familien immer häufiger vor große finanzielle Probleme. Eine Trendumkehr zeichnet sich nicht ab, wäre aber enorm wichtig: Auf dem Spiel steht die Chancengleichheit.

Der Schulbeginn lässt die Kassen klingeln. Und zwar nicht nur, weil Eltern die Geschäfte stürmen, um Hefte, Geodreieck, Turnpatschen und Co. zu kaufen. Ein neues Schuljahr bedeutete bisher auch für die externen Anbieter von Schulspinden in Hunderten Schulen Österreichs viele neue Abschlüsse. Sie haben die notorische Geldnot in den Schulen zum Teil zu ihrem Geschäftsmodell gemacht und springen dort ein, wo die Bildungseinrichtungen ihren Schülerinnen und Schülern keine zeitgemäße Ausstattung zur Verfügung stellen können oder wollen. Gut für die Schule, die sich teure Investitionen spart und damit das schulautonome Budget entlastet. Gut für den Unternehmer, der ohne großes Risiko mit einer verlässlichen Kundengruppe rechnen und als Monopolist in der Bildungseinrichtung bei Bedarf an der Preisschraube drehen kann. Schlecht für Eltern und Schüler, auf deren Kosten die Win-win-Situation aufgebaut ist. „So nicht“, hieß es daher unlängst aus dem Bildungsministerium und die Schulen wurden per Erlass daran erinnert, dass sie selbst die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Eine gute Nachricht. Viel mehr aber auch nicht.

Denn gemessen an der enormen Zusatzbelastungen, die ein Haushalt pro Kind und Schuljahr schultern muss, nehmen sich die durchschnittlich rund 50 Euro Spindmiete geradezu mickrig aus: Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer müssen in Tirol Eltern für ein Kind in der Schule zusätzlich bis zu 1170 Euro im Jahr ausgeben:

Schreibwaren, Materialen, Beiträge, Selbstbehalte, Bekleidung, Schuhe sowie Nachhilfestunden sorgen für eine finanzielle Belastung, die Familien nicht selten vor Probleme stellen – vor allem dann, wenn mehrere Kinder mit Schulbedarf versorgt werden müssen. Größter Kostenfaktor für das Familienbudget sind Veranstaltungen wie Skikurse, Sport- oder Sprachwochen. Diese sind meist zwar mehrtägig und damit nicht verpflichtend, wer aber schickt schon gerne sein Kind in die Schule, während sich die Freundinnen und Freunde der Klasse auf der Piste austoben?

Der Besuch einer öffentlichen Schule in Österreich darf nicht zum Luxusgut werden, die Teilnahme an einer Sportwoche nicht zu einem Privileg für Schüler aus betuchtem Hause. Genau für diese Chancengleichheit wurden vor 45 Jahren Schülerfreifahrt und Gratisschulbuch eingeführt. Dreht sich die Kostenspirale weiter, droht uns der Rückwurf um mindestens ein halbes Jahrhundert.

