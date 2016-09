ÖVP-Klubtagung 3 - Mitterlehner skizziert Herbstschwerpunkte: Wirtschaft, Sicherheit, Sozialstaat neu

Bundesparteiobmann bei ÖVP-Klubtagung: Appell an Teamarbeit in Bundesregierung - Ökosoziale Marktwirtschaft statt neuer Schuldenpolitik oder Maschinensteuern

Klosterneuburg (OTS) - "Wirtschaft, Sicherheit, Sozialstaat neu denken", skizziert ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner die inhaltlichen Schwerpunkte der ÖVP-Herbstarbeit im Rahmen der heutigen Tagung des Parlamentsklubs im Stift Klosterneuburg. "Wir haben das richtige Programm, um Österreich voran zu bringen. Und wir haben auch das richtige Team dafür. Es gibt viel zu tun, packen wir's gemeinsam an", sagt Mitterlehner. Eine Voraussetzung dafür sei auch die Teamarbeit in der Bundesregierung. Die aktuelle Situation erinnere manchmal an den ständigen Wettbewerb von Rapid gegen Austria. "Aber als Nationalmannschaft sollte man nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen." Auch Eigentore seien kontraproduktiv, "zum Beispiel, wenn Österreichs internationale Wettbewerbsfähigkeit mit der Diskussion über die Zustimmung zum Kanada-Abkommen aufs Spiel gesetzt wird". Sogar die deutsche SPD habe bereits die Kurve genommen, in Österreich werde jedoch mit Suggestiv-Umfragen eine Außenseiterposition provoziert.

Als falschen Weg sieht Mitterlehner auch die ständigen Forderungen nach neuen Schulden, Maschinensteuern, Arbeitszeitverkürzungen oder einer höheren Gewinnbesteuerung. "Nichts anderes als neu aufgewärmte alte Ideologien", hält Mitterlehner fest. Die richtige Antwort liege im Prinzip der Ökosozialen Marktwirtschaft: "Wirtschaft voran bringen, jenen helfen, die Hilfe brauchen und das unter sorgsamem Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Vor dem Verteilen kommt immer das Erarbeiten. Leistung muss sich lohnen", betont Mitterlehner.

"Unsere Schwerpunkte fokussieren auf die notwendigen Schritte für einen starken Wirtschaftsstandort Österreich und die Entlastung der Menschen. Wir werden Leitlinien für einen neuen Aufschwung vorstellen", so der Vizekanzler. Dazu gehöre unter anderem die Abschaffung der Kalten Progression. "Hier brauchen wir eine Automatik. Nur wenn wir dieses Thema der ständigen politischen Betrachtung entziehen, kann eine gute Lösung herauskommen." Weitere Schwerpunkte sind Deregulierung und Entbürokratisierung, zum Beispiel durch die Reform der Gewerbeordnung. "Es geht nicht darum, den Meister abzuschaffen, sondern den Unternehmern das Wirtschaften zu erleichtern - etwa durch den einheitlichen Gewerbeschein und ein vereinfachtes Anlagenrecht." Zusätzlich brauche es Effizienzmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsmarktservices, hier sei der Sozialminister gefordert.

Beim Thema Sicherheit, vor allem im Zusammenhang mit der Flüchtlingsherausforderung, sei es notwendig "Grenzen zu setzen und die richtigen Signale zu senden". Die Sonderverordnung sei dafür ein zentrales Element. "Wir haben sie in der Regierung gemeinsam entwickelt und beschlossen. Sie ist nicht dazu da, um nicht zur Anwendung zu kommen", stellt Mitterlehner klar. Was den illegalen Aufenthalt oder straffällig gewordene Flüchtlinge betreffe, brauche es entsprechende Sanktionen auf dem Boden des Rechtsstaates.

Eine besondere Herausforderung sei die Digitalisierung. "Während andere nur die Probleme sehen, wollen wir die Chancen wahrnehmen", so Mitterlehner. Eine neue Arbeitswelt bedinge aber auch, den Sozialstaat neu zu denken. "Es ist nicht zu erklären, warum jemand, der noch nie ins System eingezahlt hat, mehr herausbekommt, als jemand, der ein Leben lang eingezahlt hat. Das kann nicht sein. Wir brauchen Solidarität mit den Schwächeren. Aber wir brauchen auch Solidarität mit jenen, die das gesamte Sozialsystem mit ihren Steuern und Abgaben finanzieren", spricht sich Reinhold Mitterlehner erneut für eine umfassende Reform der Mindestsicherung aus.

