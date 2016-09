ÖVP-Klubtagung 2 - Schelling: Wir brauchen strukturelle Reformen, um das Budget zu stabilisieren

Finanzminister bei der Klubtagung über Perspektiven der Finanz- und Budgetpolitik

Klosterneuburg (OTS) - Einen Ausblick auf die Finanz- und Budgetpolitik Österreichs gab Finanzminister Dr. Hans Jörg Schelling im Rahmen der Klubtagung der ÖVP in Klosterneuburg heute, Dienstag. Wichtigste Schlussfolgerung: „Wir brauchen strukturelle Reformen, um das Budget langfristig halten zu können.“ Österreich muss konsequent sein, und endlich strukturelle Reformen umsetzen. „Das Mittelfeld und der zweite Platz sind nicht genug, damit sollten wir uns nicht zufrieden geben. Österreich muss sich wieder eine Top Bonität erarbeiten. Denn zweitbeste Bonität ist gut, die Wiedererlangung eines Triple A muss das nächste Ziel sein“, so Schelling.

Bei der Budgeterstellung gehe es darum, „wie wir das Land für die Zukunft ausrichten“, fuhr Schelling fort. „Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung ist auch international verhalten. Europa hinkt nach, und es ist nicht zu erwarten, dass sich das positiv verändert. Trotzdem: Das Wachstum pro Einwohner ist in Europa noch immer höher als jenes in Amerika“, gab der Minister zu bedenken. Auf nationaler Ebene gehe es darum, das Budget zu stabilisieren und die großen Ausgabenposten anzugehen, „wo wir passiv investieren statt in die Zukunft. Daher brauchen wir strukturelle Reformen“, sagte der Minister. Es gelte nämlich, den Konsolidierungskurs fortzusetzen, ohne den Wachstumskurs zu gefährden, die Vorgaben der EU zu erfüllen und die Steuerreform umzusetzen.

Ein großes Sorgenkind ist der Arbeitsmarkt, so der Finanzminister weiter. Hier muss endlich was passieren, Österreich hinkt hier im internationalen Schnitt hinterher, obwohl die Ausgaben stetig steigen würden. Es gelte, das Wachstum und den Arbeitsmarkt anzukurbeln – „wir müssen wieder mehr Menschen in Beschäftigung bringen, statt die Arbeitslosigkeit lediglich zu verwalten.“ Wir müssen hier noch effizienter beim Steuermitteleinsatz sein. Ein dabei wichtiger Schritt ist die Evaluierung der Arbeitsmarktmittel, die zwischen dem BMASK und dem BMF vereinbart wurde. „Erstmals gibt es eine Effizienz-Studie über die eingesetzten Arbeitsmarktmittel.“

Die Steuerreform und die Senkung der Lohnnebenkosten haben wir wie versprochen geliefert. Der nächste Schritt muss die Abschaffung der kalten Progression sein. Hier habe er, Schelling, ein Modell vorgelegt, die Inflation sozusagen zu „sammeln“ bis ein bestimmter Wert eintritt und dann die Tarifstufen entsprechend um diesen Wert anzupassen. Die SPÖ habe hingegen bestehe weiterhin darauf, den Tarif nur in den unteren Einkommensbereichen anzupassen und die Negativsteuer auszubauen – ungeachtet der schon jetzt existierenden gigantischen Transferzahlungen im unteren Bereich, so Schelling, der einer weiteren Umverteilung eine klare Absage erteilt.

Der Finanzminister betonte, dass es jetzt um Taten statt Worte gehe. „Klein- und Mittelbetriebe brauchen wieder mehr Luft, es brauche einen klaren Anreiz für Investitionen“, so der Finanzminister. Die Regierung arbeitet gerade an einem Maßnahmenbündel zur Stärkung der Wirtschaft und zur Entbürokratisierung, so Schelling der einmal mehr darauf pochte, dass neue Steuern und Schuldenpolitik nicht die Rezepte der Zukunft sind, schloss Schelling.

