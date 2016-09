Neubauer: Österreichischer Seniorenring feiert mit FPÖ sein 40-jähriges Bestandsjubiläum

ÖSR-Obmann Werner Neubauer und ÖSR-Generalsekretär Johann Herzog zogen mit FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl Bilanz über 40 Jahre ÖSR

Wien (OTS) - Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gratulierten heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl dem ÖSR-Bundesobmann Werner Neubauer und ÖSR-Generalsekretär Johann Herzog stellvertretend für alle ehrenamtlichen Funktionäre und Mitarbeiter zum 40-jährigen Bestandsjubiläum des Österreichischen Seniorenrings (ÖSR). Othmar Meissl, freiheitlicher Nationalratsabgeordneter, hatte 1976 die Initiative ergriffen und damals den Pensionistenring gegründet.

FPÖ-Bundesparteiobmann Strache hob besonders die Leistung der älteren Generation hervor, die unter den schweren Entbehrungen der Nachkriegszeit unser Land aufgebaut und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe, dass wir heute – noch - in einem wohlhabenden Land leben können. Der Österreichische Seniorenring habe sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft entwickelt, alle Obleute in den vergangenen 40 Jahren haben sich mit großem Engagement für die Anliegen der älteren Generation eingesetzt, so Strache. Gemeinsam mit dieser wichtigen Vorfeldorganisation kämpfe die FPÖ auf allen Ebenen dafür, den Senioren ein Altern in Würde zu sichern. Dazu gehörten sichere Pensionen, mit denen es möglich sein müsse, die täglichen Lebenshaltungskosten abzudecken und die Kaufkraft zu sichern. Die jährliche Indexanpassung – eine Forderung des ÖSR – sei in den letzten Jahren oftmals zu einem „bedauerlichen Schauspiel“ geworden, weil die Politik die Pensionisten zu Bittstellern degradiert habe. Der Österreichische Seniorenring fordert deshalb seit geraumer Zeit die Einführung einer Mindestpension von 1.200 Euro. Strache und Kickl hoben auch die von der FPÖ und vor allem vom Dritten Nationalratspräsidenten Ing. Norbert Hofer geforderte dringende Reform im Pflegebereich hervor: Seit 1993 habe es nämlich keine adäquate Wertanpassung gegeben, der Wertverlust beim Pflegegeld betrage mittlerweile mehr als 30 Prozent.

„Für die tausenden ehrenamtlichen Funktionäre des Österreichischen Seniorenrings ist es schrecklich mitansehen zu müssen, dass trotz vollmundiger Ankündigungen die Armut in Österreich nach wie vor nicht sinkt, sondern eine Million Menschen davon betroffen ist und 500.000 Menschen manifest arm sind“, sagte ÖSR-Obmann und FPÖ-Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer. Weiteren Handlungsbedarf sieht Neubauer bei der steigenden Arbeitslosigkeit bei der Generation 55plus, der Teuerungswelle, der Altersdiskriminierung sowie bei den ausufernden Mietpreisen. Neubauer: "Der Österreichische Seniorenring, der seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil des Österreichischen Seniorenrates ist, appelliert in diesem Zusammenhang an alle anderen Pensionistenverbände in Österreich, hier eine gemeinsame Lösung im Sinne der Senioren auszuarbeiten und, wie so oft in der Vergangenheit, an einem Strang zu ziehen und dieselben Ziele anzupeilen."

