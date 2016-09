MSLGROUP startet Einfluss-Plattform, um die Bedeutung von Einfluss im Marketing neu zu definieren

New York (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die geringe Nutzung des Einflusses im Marketing-Mix startete MSLGROUP in Zusammenarbeit mit Publicis Communications und Publicis Media eine Plattform, um das wahre Potential des Einflusses im Bereich Marketing und Markenansehen auszuschöpfen. Unter dem Namen Conversation2Commerce wird das Fachwissen von MSLGROUP in Earned-Media und der Einfluss in den Mittelpunkt gerückt und zugleich mit dem branchenbesten Fachwissen und mit Technologien von Publicis Communications und Publicis Media ergänzt.

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160919/409445LOGO

"Da der Einfluss von Verbrauchern, Medien und Aktionären mittlerweile eine große Rolle bei Entscheidungen spielt, hat PR eine Funktion im Mittelpunkt von Marketing und strategischer Kommunikation übernommen. Indem wir das Fachwissen der MSLGROUP mit den Käufern, Medien und kreativen Marken von Publicis zusammengeführt haben, konnten wir innovative Lösungen entwickeln, mit denen wir das Kundenerlebnis verbessern sowie das Markenbewusstsein und den Vertrieb mit einem Kontrollgrad, einer Messbarkeit und einer Zielgenauigkeit steigern konnten, die in diesem Maße bei Earned-Media bislang einzigartig sind", erklärt Arthur Sadoun, CEO von Publicis Communications.

Die neue weltweite Lösung, die von Erin Lanuti, Chief Influence Strategist der MSLGROUP, geleitet wird, bietet skalierbare Dienste für die Einflusserkennung, Inhaltserstellung, Ideenfindung, Zielgenauigkeit, Verstärkung und Messbarkeit. Sie bietet branchenführende Leistungs-Marketing-Daten, Technologien und Analysen, die den Einfluss und das ROI messbarer, transparenter und erklärlicher machen und die schrittweisen Auswirkungen und das ROI für Marken ankurbeln. Die Lösung wird ständig mit Neuerungen bei Daten, Technologien und Kanälen weiterentwickelt. Sie wird über MSLGROUP und zusätzlich über Publicis Communications und Publicis Media vermarktet.

Guillaume Herbette, Global CEO von MSLGROUP, sagt hierzu: "Unter der Führung von Erin konnten wir eine integrierte bereichsübergreifende Lösung zusammenstellen, die alte Hürden überwindet, welche bislang den Einfluss von seiner gerechtfertigten Position im Herzen von Marketing und strategischer Kommunikation fernhielt. Diese weltweite Initiative vermag womöglich eine Neudefinition davon, wie Einfluss in Marketing und Kommunikation verwendet wird. Sie hat bereits zu hervorragenden Ergebnissen bei unseren Kunden aus aller Welt geführt und wir rechnen mit einem erheblichen Wachstum für das C2C-Geschäft in geraumer Zukunft."

Über MSLGROUP

MSLGROUP ist die Gruppe für strategische Kommunikation und Beteiligungen von Publicis Groupe und berät zu allen Aspekten der Kommunikationsstrategie: von Verbraucher-PR bis zur Finanzkommunikation, von öffentlichen Angelegenheiten bis zum Reputationsmanagement und von Krisenkommunikation bis zu Erlebnismarketing und Veranstaltungen. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in rund 100 Niederlassungen auf der ganzen Welt ist MSLGROUP auch das größte PR-Netzwerk in Europa sowie in den schnell wachsenden Märkten China und Indien. Die Gruppe bietet strategische Planung und Beratung, wissensorientierte Ideenfindung und große, überzeugende Ideen - gefolgt von einer gründlichen Ausführung.

mslgroup.com (http://www.mslgroup.com/) | Twitter (ttps://twitter.com/msl_group) | Facebook

(https://www.facebook.com/MSLGROUP/) | LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/mslgroup) | YouTube

(https://www.youtube.com/user/MSLGROUPofficial) | Slideshare

(http://www.slideshare.net/mslgroup) | Pinterest

(https://www.pinterest.com/mslgroup/)

Über Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] ist ein weltweit führender Konzern in den Bereichen Marketing, Kommunikation und digitaler Wandel. Er ist in der gesamten Wertschöpfungskette tätig - von Beratungsdiensten bis zur Entwicklung und Produktion. Publicis Groupe bietet seinen Kunden ein transversales, einheitliches und flüssiges Modell an, über das sie auf alle Tools und alles Fachwissen des Konzerns weltweit zugreifen können. Publicis Groupe gliedert sich in vier Bereiche: Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient und Publicis Health. Diese 4 Bereiche sind in wichtigen Märkten aktiv und werden von Publicis One getragen. Publicis Groupe ist in über 100 Ländern präsent und beschäftigt mehr als 80.000 Fachkräfte.

publicisgroupe.com (http://publicisgroupe.com/) | Twitter:

@PublicisGroupe (https://twitter.com/PublicisGroupe) | Facebook:

facebook.com/publicisgroupe (https://www.facebook.com/publicisgroupe) | LinkedIn: Publicis Groupe (https://www.linkedin.com/company/468160) | youtube.com/user/PublicisGroupe

(https://www.youtube.com/user/PublicisGroupe/feed) | Viva la

Difference!

Rückfragen & Kontakt:

michael.echter @ mslgroup.com

+1-646-500-7914