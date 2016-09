SP-Vettermann: FP-Krauss betreibt billige parteipolitische Polemik

Kaffeesudlesen der FPÖ Wien auf dem Rücken der jungen WienerInnen

Wien (OTS/SPW-K) - Mit Kopfschütteln reagiert SP-Gemeinderat Heinz Vettermann auf eine aktuelle Aussendung des freiheitlichen Abgeordneten Krauss. „Mit bewussten Falschmeldungen versucht die FPÖ wieder einmal miese Stimmung zu schaffen und eine über Jahrzehnte gewachsene Willkommensgeste an jugendliche Wienerinnen und Wiener schlechtzureden. Das ist billige parteipolitische Polemik“, reagiert Vettermann auf die haltlosen Unterstellungen von FP-Krauss.

„Seit Jahrzehnten gibt es in Wien sowie in anderen Bundesländern eigene Veranstaltungen für Jungbürgerinnen und –bürger, um ihnen jene Institutionen näherzubringen, für die sie stimmen können. Früher erging die Einladung an junge Wienerinnen und Wiener im Alter von 18 Jahren, seit der Senkung des Wahlalters erfolgt die Zustellung bereits mit 16. Die Einladungen werden seit Anbeginn dieser Willkommensgeste traditionell im Herbst versandt“, stellt SP-Gemeinderat Heinz Vettermann klar, und weiter: „Die Freiheitlichen schrecken nun nicht einmal mehr davor zurück, Kaffeesudlesen auf dem Rücken der angehenden Wählerinnen und Wähler zu betreiben. Tiefer kann das Niveau wirklich nicht mehr sinken.“

„Wie auch in den Jahren zuvor haben junge Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, aus einer Reihe von Veranstaltungen, die zur Verfügung stehen, auszuwählen. Dabei werden Veranstaltungen sowohl von wienXtra als auch von externen Organisatoren ausgeführt“, erklärt Vettermann. WienXtra organisiere die Veranstaltungen in der Rolle als „Jugendinfo“, die es auch in anderen Bundesländern gäbe. „Es ist reiner Zufall, dass die Bewerbung der Veranstaltungen mit dem verschobenen BP-Wahltermin zusammenfallen – diese werden wie gesagt immer zur selben Zeit im Herbst beworben“, so Vettermann abschließend.

