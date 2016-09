Wiener Rotes Kreuz / VISITAS: Start der Dienstleistung AHA – AlltagsHilfe-Anders

Mit der AlltagsHilfe-Anders bietet VISITAS eine Dienstleistung für all jene, die in der Phase der Genesung nach Krankheit oder Unfall rasch Unterstützung im Alltag brauchen.

Wien (OTS) - VISITAS ist ein Sozialökonomischer Betrieb des Wiener Roten Kreuzes, der Frauen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt. Die Frauen werden durch intensive und umfassende Schulungen zu Betreuerinnen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ausgebildet. Mit der AlltagsHilfe-Anders (AHA) bietet VISITAS nun eine Dienstleistung für all jene, die in der Phase der Genesung nach Krankheit oder Unfall rasch und unbürokratisch Unterstützung im Alltag brauchen.

So funktioniert AHA

Sie haben einen Krankenhausaufenthalt hinter sich und brauchen Unterstützung für alltägliche Erledigungen? Sie sind durch eine schwierige Lebenssituation nicht hundertprozentig einsatzfähig? Freunde und Verwandte stehen kurzfristig nicht zur Verfügung? Die Einsatzkräfte von VISITAS stehen mit AHA spontan zur Seite. Die AHA-Betreuerinnen begleiten ihre KundInnen unmittelbar nach einem Spitalsaufenthalt, übernehmen Einkäufe, Haushaltstätigkeiten inkl. Reinigung, die Pflege der Haustiere, bieten Gesellschaft bei Ausflügen und Aktivitäten und sind damit eine wesentliche Hilfe während der Genesungsphase. Die AHA-Unterstützung kostet € 18,80 pro Stunde und die BetreuerInnen stehen von Montag bis Samstag zwischen 7.30 und 20.00 Uhr zur Verfügung.

„Unsere Betreuerinnen haben ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und werden in einem achtwöchigen Training inklusive einem 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs bestens eingeschult“, so Swantje Meyer-Lange, Leiterin von VISITAS.

Weitere Informationen zu AHA von Visitas finden Sie unter www.roteskreuz.at/wien/gesundheit/visitas/aha-alltags-hilfe-anders/

