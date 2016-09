LRS übernimmt Cirrato Technologies

Springfield, Illinois (ots/PRNewswire) - Heute gab das in Springfield, Illinois, USA, niedergelassene Unternehmen Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) bekannt, dass es das in Stockholm, Schweden, niedergelassene Softwareunternehmen Cirrato Technologies AB (Cirrato) akquiriert. Die Cirrato-Gruppe wird ein Teil des Geschäftsbereiches Enterprise Output Management von LRS werden und LRS beim Ausbau seiner Marktpräsenz und seiner Lösungsangebote verstärken.

Cirrato, gegründet im Jahr 2005, hat eine renommierte Single Server Printing-Lösung unter der Bezeichnung Cirrato One entwickelt und patentiert. Diese populäre Druckmanagement-Lösung wird weiterhin durch die derzeitigen Mitarbeiter an den bestehenden Standorten verbessert und unterstützt. Die Entwicklungsteams für VPSX® von LRS und für Cirrato One(TM) werden kooperieren und die Schlüsseltechnologien gemeinsam nutzen, um allen LRS-Kunden die flexibelsten, zuverlässigsten und effizientesten Lösungen zur Erstellung von geschäftskritischen Dokumenten zu bieten.

Cirrato-Gründer Gorm Halberg-Lange erklärte: "Wir sind stolz, ein Teil von LRS zu werden. Dies bedeutet einen Wendepunkt für Cirrato. Seitdem wir erstmals das Drucken von einem einzigen Server im Jahr 2005 angeboten haben, haben wir die Software weiterentwickelt, um auf dem Markt unsere Vorreiterrolle zu behalten. Als Teil des Geschäftsbereiches LRS® Enterprise Output Management wird Cirrato alles Notwendige zur Verfügung stehen, um in dieser Position zu bleiben und weiterhin eine Lösung für diejenigen Organisationen anzubieten, die die Anzahl der Druck-Server reduzieren und ihre Druck-Infrastruktur zentral verwalten wollen."

John Howerter, LRS Senior Vice President für Produktmarketing, fügte hinzu: "Wir freuen uns, diese talentierte Gruppe von Druckexperten in der LRS-Unternehmensfamilie zu begrüßen. Neben ihrem innovativen Produktangebot und loyalen Kundenstamm bringen sie eine frische Perspektive in das Thema Enterprise Output Management. Obwohl LRS und Cirrato unabhängig voneinander aufgebaut wurden, teilen wir gemeinsame Werte im Hinblick auf die Entwicklung unserer Produkte und die Unterstützung für unsere Kunden. Zusammen werden wir den Kunden kontinuierlich neue Wege aufzeigen, wie sie Druck-Server reduzieren, ihre Geschäftsprozesse verbessern und Geld sparen können."

Über LRS

LRS ist ein in den USA niedergelassenes Unternehmen in Privatbesitz mit Firmenzentrale in Springfield, Illinois, USA. Zweigniederlassungen befinden sich in den gesamten Vereinigten Staaten und in wichtigen geografischen Regionen auf der ganzen Welt. Mehr als die Hälfte der Fortune 1000 Unternehmen verlassen sich auf die branchenführenden LRS®-Lösungen, die in über 30 Ländern im Einsatz sind. Branchenanalysten würdigen LRS als einen globalen IT-Marktführer und das Software Magazine stuft LRS durchweg als eines der Spitzen-Softwareunternehmen weltweit ein. Für weitere Informationen über LRS besuchen Sie bitte www.LRSOutputManagement.com.

LRS, das LRS-Diamant-Logo und VPSX sind eingetragene Markenzeichen und Cirrato One ist ein Markenzeichen von Levi, Ray & Shoup, Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Markenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

