FSG-Wien-Jugend: Mehr Lehrstellen statt dauernd Konferenzen

Eine gute Ausbildung ist die soziale Verpflichtung der Unternehmer

Wien (OTS) - „Eine gute Ausbildung ist die soziale Verpflichtung der Unternehmer. Die Wiener Arbeitgeber kommen dieser Verpflichtung nicht nach“, kritisiert die Vorsitzende der FSG-Wien-Jugend, Carina Köpf. „Wenn die Arbeitgeber ihre Verantwortung immer an die Stadt oder den Staat abgeben und gleichzeitig so wie WKÖ-Präsident Leitl behaupten, dass Bildung vor Arbeitslosigkeit schützt so ist das gelinde gesagt die ‚Vorspiegelung falscher Tatsachen‘ und nicht der Jugend eine Zukunft geben“, stellt Köpf fest.++++

Die Statistik des Arbeitsmarktservice Wien weist im Jahresdurschnitt 2015 genau 2.078 vorgemerkte Lehrstellensuchende aus, aber nur 338 offene Lehrstellen. Köpf: „Immer öfter müssen die Stadt bzw. von der Stadt Wien initiierte Institutionen für die fehlende Ausbildungsbereitschaft einspringen. Das soll der WKÖ-Präsident endlich zur Kenntnis nehmen und nicht eine Konferenz nach der anderen veranstalten. Wir fordern daher mehr Lehrstellen statt Konferenzen.“

