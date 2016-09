VP-Schwarz: ÖVP Wien setzt sich durch - Schulsanierungspaket wird bis 2023 verlängert

Stadtregierung hat dieses Thema viel zu lange vor sich hergeschoben - Entwicklungsplan für Bildungseinrichtungen weiterhin ausständig

Wien (OTS) - „Die ÖVP Wien hat sich mit der Forderung nach einer Verlängerung des Schulsanierungspaketes durchgesetzt. Viel zu lange hat die Stadt Wien dieses essentielle Thema vor sich hergeschoben und die Bezirke darüber im Dunkeln gelassen. Nun wurde spät, aber doch eine Verlängerung bis 2023 seitens der Stadtregierung verlautbart“, so ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Sabine Schwarz zur heutigen Pressekonferenz von Bürgermeister Häupl und Stadträtin Frauenberger und weiter: „Angesichts dessen ist es daher völlig unverständlich, dass noch im Dezember 2015 ein entsprechender Beschlussantrag der ÖVP Wien im Gemeinderat mit den Stimmen von Rot und Grün abgelehnt wurde“

Die Sanierung der Wiener Pflichtschulen stelle die Bezirke vor immense finanzielle Belastungen und Herausforderungen, die sie alleine einfach nicht bewältigen können. Die Verlängerung des Schulsanierungspaketes sei daher ein Muss, vor allem auch insbesondere im Hinblick auf die wachsende Bevölkerung und die damit verbundenen notwendigen Räumlichkeiten. „In diesem Zusammenhang ist auch neuerlich darauf hinzuweisen, dass ein adäquater Entwicklungsplan für die Bildungseinrichtungen in Wien noch immer fehlt. Die bestehenden Defizite bei der Verfügbarkeit von Plätzen und Standorten müssen endlich behoben und ein bedarfsgerechtes Netz an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für ganz Wien sichergestellt werden“, so Schwarz abschließend.

