Familienbund: Kinder brauchen ihre Eltern

Welttag des Kindes Kindergärten sind gut und wichtig, aber als Ergänzung für ein funktionierendes Elternhaus

Wien/St. Pölten (OTS) - „Bildung ist eine der Grundlagen von Demokratie. Ebenso wie ein selbstbewusstes und unabhängiges Meinungsbild. Damit die Kinder von heute auch morgen unsere Demokratie tragen, ist es notwendig, dass sie in Sicherheit und geliebt aufwachsen“, plädiert Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier dafür, dass es Eltern möglich sein muss, in den ersten Lebensjahren ausreichend Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Im Elternhaus lernen Kinder wichtige Grundfertigkeiten. Das benötigt Zeit und Muße.

„Die Tendenz in Österreich, dass der Ruf, Kinder so früh wie möglich in eine Fremdbetreuung zu geben, immer lauter wird, ist aus Sicht des Arbeitsmarktes verständlich, aber nicht zum Wohl der Kinder. Was Kinder wirklich brauchen, um Bildung anzunehmen, nämlich einen funktionierenden Hintergrund, Freude am Lernen, einen spielerischen Zugang zu Wissensvermittlung und Wissenstraining – das wird zu wenig beachtet und betont!“, so Baier weiter, der den heutigen Weltkindertag zum Anlass nimmt, vehement dafür einzutreten, was Kinder vor allem anderen brauchen: ihre Eltern!

Die jüngst veröffentliche Studie des OECD „Bildung auf einen Blick“, in dem der frühe Kindergarteneintritt „Garant“ dafür zu sein scheint, dass Kinder später besser lernen, muss differenziert betrachtet werden: „Es kommt“, führt der Familienbundpräsident aus, „ wie bei den meisten Statistiken, auf die Vergleichsgruppe an.

Prinzipiell muss man sich anschauen, wie ein Kind zuhause gefördert wird. Wenn ein Kind zu Hause genügend Anregungen hat, wird ein Kindergartenbesuch eine Ergänzung sein. Wenn ein Kind zuhause vor dem Fernseher oder Computer geparkt wird, die Eltern überfordert sind, keine aktive Förderung stattfindet, dann ist ein früher Kindergartenbesuch besser. Doch bei wie vielen Familien ist das wirklich der Fall? Wenn das der Fall ist, dann müssen die Eltern in ihren Kompetenzen gestärkt und nicht für unfähig erklärt werden.

95% der Vierjährigen besuchen eine Kinderbetreuungseinrichtung- also für mehr als ein Jahr, was nach der Studie zu besseren Mathematikleistungen führt. Hier stellt sich vielleicht die Frage, wie sieht die Förderung der verbleibenden 5% der Kinder aus, ist diese ausreichend? Abgesehen davon, dass, wenn diese Statistik so stimmen würde, alle unsere früheren Nobelpreisträger/-innen und Leistungsträger/-innen kaum möglich gewesen wären. Für mich ist ein Kindergartenbesuch eine wertvolle Ergänzung, besonders ab dem dritten/vierten Lebensjahr darüber hinaus wünsche ich mir allerdings Wahlfreiheit!“

