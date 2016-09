Ausgezeichneter Dienstleistungsexport - Bestes europäisches Railcatering-Unternehmen kommt aus Österreich

Wien (OTS) - Die Gastronomiegruppe DoN wurde in Madrid vom internationalen Branchenverband IRCG (International Rail Catering Group) zum „Most Innovative Caterer 2016“ gewählt. Der begehrte Preis wurde DoN für sein erfolgreiches Engagement im iranischen Railcateringmarkt verliehen, wo DoN – laut Jury-Expertenmeinung auch für europäische Verhältnisse - neue Standards im Bereich der Logistik und des Essens im Zug gesetzt hat.

„Wir haben von Anfang an unser Produkt nach den hohen Airline-Catering-Standards ausgerichtet“, freut sich Don-Eigentümer und Geschäftsführer Josef Donhauser über die wichtige Bestätigung seines außergewöhnlichen Export-Engagements im iranischen Bahnwesen. Das Unternehmen versorgt unter der Marke DoNA als erster westlicher Bahncateringspezialist täglich Bahnreisende mit frischen Menüs. Erst kürzlich wurde in Teheran im Rahmen des ersten österreichisch-iranischen Joint Ventures seit Lockerung der Sanktionen eine hochleistungsfähige Gourmetküche samt Lebensmittellabor und Bäckerei eröffnet.

Hintergrund zum Award

Der Award Most Innovative Caterer (MIC) wird jährlich seit 1999 von der IRCG vergeben. Der Verband ist die unabhängige Organisation der wichtigsten europäischen Bahn-Catering Unternehmen. Zu seinen Zielen gehören die Qualitätssteigerung des Bahn-Caterings und die Entwicklung von einheitlichen Standards. Die IRCG ist Mitglied im Welt-Bahn-Verband International Union of Railways. Der MIC honoriert das beste Catering-Konzept oder besonders innovative Produkte im Bahn Catering.

Über die DoN-Group

Die Gastronomiegruppe DoN von Josef Donhauser betreibt seit 1992 österreichweit Restaurants, Cafés, Bars sowie Cateringservices für alle Qualitätsansprüche. In Mitarbeiterrestaurants (wie z.B. in der ÖBB-Zentrale oder Flughafen Wien) entwickelt DoN Frischküche zu leistbaren Preisen. DoN ist zudem größter Franchisenehmer der Restaurantkette „Subway“ in Österreich. Mit Anfang Juli dieses Jahres ist DoN durch die Übernahme des Kongresscaterings in Innsbruck auch zum größten Caterer Tirols aufgestiegen. Weitere Infos unter www.don.at.

