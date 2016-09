Stellungnahme des Präsidenten des Wiener Tennisverbandes (WTV) zu haltlosen Anschuldigungen

Dr. Franz Sterba: „Ich werde mich gegen diese hinterhältige Rufmordkampagne mit allen Mitteln zur Wehr setzen“

Wien (OTS) - „Ende vergangener Woche wurde ich über eine gegen meine Person eingebrachte Anzeige informiert. Diese Aktivität wurde offensichtlich von langer Hand mit dem Ziel vorbereitet, mir und dem WTV maximalen Schaden zuzufügen. Treibende Kraft hinter dieser Kampagne ist ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich der WTV Anfang des Jahres aufgrund fortgesetzten Fehlverhaltens trennen musste“, so Dr. Franz Sterba, Präsident des WTV.

Sterba weiter: „In dieser Anzeige wird das Bild gezeichnet, ich hätte manche Belege nicht korrekt abgerechnet und dadurch meine Pflichten gegenüber dem WTV verletzt. Die Vorwürfe sind in jeder Hinsicht haltlos. So wird mir etwa vorgeworfen, der Wiener Tennisverband hätte für eine Loge beim Wiener Stadthallenturnier bezahlt, ohne dass die Mitglieder etwas davon gehabt hätten. In Wahrheit wurden dort, wie jedes Jahr, Sponsoren und Unterstützer betreut, sowie am dazugehörigen großen WTV-Stand Infomaterial angeboten, Autogrammstunden abgehalten, etc. Die Präsenz des WTV gerade auf diesem Event ist von überragender Bedeutung. Aus dieser essenziellen Aufgabe auch nur irgendeinen Vorwurf zu konstruieren, ist niederträchtig und ein Schlag ins Gesicht für jedes Ehrenamt.

Ich lasse diese hinterhältige Rufmordkampagne mit Sicherheit nicht auf mir sitzen und werde in den nächsten Tagen und Wochen jede einzelne vorgehaltene angebliche Pflichtwidrigkeit – es geht in dieser absurden Anzeige teilweise um einzelne Belege in der Höhe von unter hundert Euro – zusammenstellen und dokumentiert widerlegen. In einem weiteren Schritt werde ich rechtliche Schritte gegen jenen ehemaligen Mitarbeiter, von dem diese Kampagne ausgeht, einleiten. Ich habe in den letzten zwei Tagen viel Unterstützung und Zuspruch erfahren, wofür ich unendlich dankbar bin. Es ist mir klar, dass die Anschuldigungen – wie haltlos sie auch sind - Fragen aufwerfen. Deshalb habe ich bereits gestern die Mitglieder und Funktionäre des WTV eingeladen, ihnen auch persönlich jederzeit Rede und Antwort zu stehen und sie vom wahren Sachverhalt und allen Hintergründen in Kenntnis zu setzen“, so Sterba abschließend.

