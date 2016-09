Industrie: Arbeitszeitgesetz modernisieren

IV-GS Neumayer: Rahmenbedingungen an Realität der Menschen und Unternehmen anpassen – Konkrete Ergebnisse von der Bundesregierung erwartet

Wien (OTS) - „Nach wie vor ist Österreich mit einem geringen Investitionsniveau, niedrigem Wirtschaftswachstum und weiterhin steigenden Arbeitslosenzahlen konfrontiert. Entscheidender Stellhebel für eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt wäre die dringend notwendige Anpassung und Modernisierung der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen in Österreich an die ökonomische Realität der Unternehmen sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Dienstag, zu Aussagen der Wirtschaftskammer zum Thema „Flexibles Arbeiten schafft Spielräume". Das österreichische Arbeitszeitgesetz sei unübersichtlich und sehr restriktiv. Insgesamt entsprächen die Rahmenbedingungen vielfach nicht den Notwendigkeiten einer modernen Arbeitswelt. „Österreichs Industriebetriebe stehen im ständig schärfer werdenden internationalen Wettbewerb, das Marktumfeld wird stetig volatiler. Entsprechende Rahmenbedingungen sind daher Voraussetzung, damit Unternehmen erfolgreich arbeiten, investieren und neue Jobs schaffen können“, so der IV-Generalsekretär, der einmal mehr betonte, dass es nicht darum ginge, „in Summe mehr zu arbeiten, sondern dann, wann es sinnvoll ist – praxisgerecht für Unternehmen, flexibel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“.

Als konkreten Schritt fordert Neumayer die Anhebung der Tageshöchstarbeitszeit, insbesondere die im Regierungsprogramm vorgesehene Anhebung bei der Gleitzeit von zehn auf zwölf Stunden. Zudem brauche es gesetzliche Änderungen, um insgesamt auf betrieblicher Ebene flexibler entscheiden zu können. Denn „unmittelbar vor Ort können am besten passgenaue Lösungen gemeinsam von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite erarbeitet“ werden. Diese Möglichkeiten müssten weiter ausgebaut werden, denn davon hätten beide – Menschen und Unternehmen – einen Mehrwert. „Die Zeit für eine wirtschaftspolitische Trendwende drängt: Unternehmen und Menschen in diesem Land erwarten sich nach den Ankündigungen der Bundesregierung nun konkrete Ergebnisse. So sei die Arbeitsgruppe ‚Wirtschaft und Arbeitsmarkt‘ dringend gefordert, am 25. Oktober mutige Vorschläge einzuliefern, die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes beitragen“, erklärte der IV-Generalsekretär abschließend.

