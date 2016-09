Lebenshilfe von Immobilienexperten und Notaren: Meine Immobilie im Alter? Rechtzeitig richtig entscheiden!

Am 6. Oktober veranstalten knapp 70 RE/MAX Büros in Kooperation mit den Notaren in ganz Österreich einen gemeinsamen Vortagsabend zum Thema „Meine Immobilie im Alter? Rechtzeitig richtig entscheiden!“. Die Teilnahme an diesem Vortragsabend ist natürlich gratis und unverbindlich. Die Veranstaltungs-Orte und die jeweiligen Beginn-Zeiten für diesen Vortragsabend erfahren Sie auf www.remax.at/vortrag.

Individuelle Fragestellungen

Ziel der RE/MAX-Veranstaltung ist es, Denkanstöße zu geben und die Menschen zum Handeln zu bewegen, um sich und ihre Immobilie in der sie wohnen, auf das Alter vorzubereiten. Schließlich kommt es immer wieder vor, dass ältere Bewohner aus ihrem jahrelang vertrauten Heim zu früh ausziehen müssen, weil vor allem Badezimmer und Stiegen zu beschwerlich sind und eine rechtzeitige altersgerechte Adaptierung versäumt wurde. Diese Adaptierungen können dann aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Bewohner auch nicht mehr veranlasst und durchgeführt werden: Somit werden einige Jahre an Freiheit und Selbstbestimmung in vertrauter Umgebung leichtfertig durch Untätigkeit verschenkt.Aber die barrierearme Adaptierung der Wohnung ist nur ein Aspekt des umfassend angelegten Vortrags, der vor allem einmal zum Nachdenken und Thematisieren im Familienkreis anregen soll.

Darüber hinaus werden Fragen aufgeworfen, die jeder nur für sich beantworten kann, wie die Situation der Familie, Partner, Kinder, Erben, deren Interesse und räumliche Nähe, über die Gesundheitssituation, die finanzielle Absicherung oder die eigenen Ansprüche bezüglich Platz und Lebensstil. Danach werden die Möglichkeiten analysiert, die sich aus der Immobilie ergeben, vom Umbau für barrierefreie Eigennutzung bis zu den vielfältigen Möglichkeiten, aus der Immobilie wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, ja sogar darin zu wohnen und trotzdem ein Zusatzeinkommen zu lukrieren. Weil viele Aspekte auch wesentliche rechtliche Komponenten berühren, werden in nahezu allen Vorträgen auch Notare zu Wort kommen, die unter anderem auch Erbe und Übergabe besprechen werden. Im Anschluss daran stehen RE/MAX Immobilienexperten und Notare auch gerne für Fragen zur Verfügung.

„Hochwertige Informationsabende in einem ungezwungenen Rahmen sind ein fixer Bestandteil im RE/MAX-Service-Angebot. Am Donnerstag, den 6. Oktober laden RE/MAX-Büros in ganz Österreich wieder ein. Das Thema lautet: „Meine Immobilie im Alter? Rechtzeitig richtig entscheiden!“ Immobilien-Besitzer bzw. alle Immobilien-Interessierten können sich so in Ruhe und angenehmer Atmosphäre informieren. Im Anschluss stehen die Experten für allfällige weitere Fragen gerne zur Verfügung“, erklärt Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer RE/MAX Austria.

