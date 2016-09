Industrie: Vorgehen bei CETA muss auf Fakten basieren

IV-GS Neumayer: Ergebnis der SPÖ-Mitgliederumfrage realistisch bewerten – Freihandel als Chance für Wachstum und Arbeitsplätze – Pragmatische Vorgehensweise der SPD als Vorbild nehmen

Wien (OTS) - „Dass eine Partei ihre Mitglieder zu wichtigen Themen befragt, ist legitim und durchaus begrüßenswert. Gleichwohl muss man das Ergebnis im Rahmen der gegebenen Umstände realistisch bewerten. Wenn nun von mehr als 200.000 SPÖ-Mitgliedern nur etwas mehr als 14.000 an der Umfrage teilgenommen haben bzw. etwas weniger als 10.000 Nicht-Mitglieder, dann müssen auch diese Relationen gesehen werden“, hielt Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), heute, Dienstag, angesichts des veröffentlichten Ergebnisses der SPÖ-Mitgliederumfrage zum Freihandelsabkommen CETA fest. Wenn sich trotz monatelanger Kampagnisierung von NGOs und der größten Tageszeitung Österreichs, schlussendlich nur rund 23.000 Österreicherinnen und Österreichern an einer Umfrage mit fünf Suggestivfragen beteiligen, kann das schwerlich eine fundierte Grundlage für die weitere Vorgangsweise der gesamten Bundesregierung sein“, so Neumayer, der einmal mehr für eine faktenbasierte Vorgehensweise bei CETA eintrat.

„Fakt ist, dass wir einen unter Zustimmung und breiter Beteiligung Österreichs – und auch der SPÖ – fertig ausverhandelten Vertrag am Tisch liegen haben, den es umzusetzen gilt. Ohne jeglichen geänderten Sachverhalt nun das Abkommen wieder insgesamt aufzuschnüren, entbehrt jeder logischen Grundlage“, hielt Neumayer fest. Überdies sei auf die deutschen Sozialdemokraten verwiesen, von denen bei einem SPD-Konvent gestern über zwei Drittel der Delegierten für einen Abschluss des Handelsabkommens mit Kanada gestimmt hätten. „Vernunft und Faktenorientierung haben sich bei unseren Nachbarn durchgesetzt. Diese Vernunft brauchen wir auch in Österreich – nicht nur bei CETA, sondern auch bei diversen dringenden Reformvorhaben, die für die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit zwingend erforderlich sind. Diesbezüglich gibt es sachliche, konstruktive Stimmen in der SPÖ. Und diese Vernunft braucht es auch bei CETA, denn als kleine exportorientierte Volkswirtschaft darf Österreich die Chance auf Wachstum und Arbeitsplätze nicht leichtfertig verspielen“, so der IV-Generalsekretär abschließend.

