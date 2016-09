Korosec zum Welt-Alzheimertag: Gesundheitsversorgung muss auch Vorsorge und Pflege umfassen

Vorsorge-Hausbesuche von Pflegefachkräften einführen! Geriatrie in allen Gesundheitsberufen fest verankern

Wien (OTS) - 20. September 2016 – „Ja, auch in Österreich steigt die Lebenserwartung und damit das Risiko von altersbedingten Erkrankungen. Anstatt von Horrorzahlen in 20 Jahren zu berichten, sollen wir verstehen: Wenn wir heute mit der Vorsorge bei den 60plus beginnen, können wir Vieles zeitlich aufschieben, lindern oder vielleicht sogar verhindern. Nicht umsonst stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon seit Jahrzehnten Fest:

Gesundheit = Prävention + Kuration + Rehabilitation + Pflege + Palliativversorgung. In Österreich funktioniert zwar die Kuration recht gut, wird in Prävention aber weiterhin zu wenig investiert, haben Pensionisten – trotz Vereinbarung im Regierungsprogramm 2013 – bis heute keinen Rechtsanspruch auf Rehabilitation, ist Pflege weiterhin in Qualität und Preis vom Wohnort abhängig und wird die Palliativversorgung noch immer stiefkindlich behandelt. Das muss sich rasch ändern. Sonst werden wir den demographischen Wandel und die damit verbundenen Entwicklungen rund um Alzheimer-Erkrankungen nicht bewältigen. Dabei reicht nicht der Blick auf ein einziges Segment, sondern müssen integrierte Lösungen gefunden werden“, erklärt LAbg. Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes.

Korosec zu den Forderungen des Österreichischen Seniorenbundes, wie sie erst in der Vorwoche von den Delegierten des Bundes-Seniorentages im Leitantrag verankert wurden:

+ Gemeindeaktivitäten (sog. „Community Education“) zur Gesundheitsförderung in allen Gemeinden Österreichs etablieren.

+ Gesundheit = Prävention + Kuration +Rehabilitation + Pflege + Palliativversorgung – alle fünf Bereiche müssen vollständig im Sozialsystem abgedeckt werden

+ Rechtsanspruch auf Reha - auch im Bereich psychischer Erkrankungen - endlich auch für Seniorinnen und Senioren umsetzen

+ Österreichs Pflegesystem neu aufstellen: Reform der Pflegesachleistungen, damit Pflegekosten und –qualität nicht länger vom Wohnort abhängen.

+ Einführung eines kostenlosen freiwilligen Vorsorge-Besuches durch diplomierte Pflegekräfte zwei Mal jährlich ab dem 75. Geburtstag. Nach dem Vorbild von Vorarlberg und Dänemark.

+ Selbständigkeit von diplomierten Pflegekräften (insbesondere jenen mit Alzheimer-Zusatzausbildungen), Wundmanagern, etc. ermöglichen = sog. „Gemeindeschwester“.

+ Ausbau der Rolle von Geriatrie im Österreichischen Gesundheitssystem (ärztliche Weiterbildung, Weiterbildung der Gesundheitsberufe, Fachärzte-Ausbau).

+ Die 51 Punkte der Enquete zur „Würde am Ende des Lebens“ (wie im Parlament von allen Parteien einstimmig beschlossen) umsetzen! Nicht dauernd Diskussionen von vorne beginnen, sondern den Worten die nötigen Taten folgen lassen!

Korosec abschließend: „Unser Leitantrag ist gewiss kein Papiertiger. Diese Punkte sind uns wichtig und wir werden jeden Tag an einer möglichst raschen Umsetzung arbeiten!“

