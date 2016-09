„Spiel für dein Land“ am 1. Oktober in ORF eins

Team Österreich mit Weichselbraun, Siegl und Stipsits

Wien (OTS) - „Spiel für dein Land“, Jörg Pilawas packender Drei-Länder-Wettkampf, geht am Samstag, dem 1. Oktober 2016, live um 20.15 Uhr in ORF eins in die nächste Runde. Das Eurovisionsquiz präsentiert in Fragen zum Mitraten und Staunen die schönsten Orte, die verrücktesten Geschichten und die erstaunlichsten Eigenheiten Österreichs, Deutschlands und der Schweiz. Neu in der zweiten Staffel ist, dass pro Land jeweils drei prominente Kandidaten ins Rennen geschickt werden. Für Österreich geht diesmal Moderatorin Mirjam Weichselbraun als Teamkapitänin gemeinsam mit Schauspieler Dietrich Siegl beziehungsweise Kabarettist Thomas Stipsits als Mitspieler an den Start. Für die Schweiz ist DJ BoBo und für Deutschland Jürgen von der Lippe Teamleader.

Ebenfalls eine Neuerung bei „Spiel für dein Land“: Die Show ist nun in zwei Halbzeiten geteilt, die jeweils mit einer Entscheidungsrunde enden – in jeder Halbzeit steht dem Teamkapitän ein anderer prominenter Mitspieler zur Seite. Ob der jeweilige Teamkapitän das große Finale allein oder mit Unterstützung bestreiten darf, entscheidet sich am Ende der beiden Halbzeiten, denn das Siegerland jeder Entscheidungsrunde nimmt einen Mitspieler mit ins Showfinale. Auch das TV-Publikum kann über die Website oder die App wieder mitspielen und gewinnen.

„Spiel für Dein Land“ wurde gemeinsam entwickelt von ORF, SRF, dem Bayerischen Rundfunk sowie dem Norddeutschen Rundfunk und wird in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH produziert.

