NEOS zu Gorbach: Pensionsprivilegien für Altpolitiker endlich abschaffen

Gerald Loacker: „Als rasche Sofortmaßnahme müssen die Pensionen über der ASVG-Höchstpension von den jährlichen Erhöhungen ausgenommen werden“

Wien (OTS) - „Eines muss man Hubert Gorbach zugutehalten: er führt den Bürgerinnen und Bürgern die unfassbaren Sonderprivilegien für Altpolitiker schonungslos vor Augen. Er trägt dazu bei, dass die Diskussion rund um die Luxuspensionen und die niedrigen Pensionsantritte nicht verstummen. Gorbach steht exemplarisch für viele Angehörige einer alten Politikergeneration. Selbst wenn er sich mit einem Pensionsantrittsalter von 65 zufrieden geben muss – er kassiert danach immer noch 11.000 Euro. Wir werden noch viele Jahrzehnte für Privilegien wie jene für Gorbach zahlen“, kommentiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker die gerichtliche Auseinandersetzung rund um das Pensionsantrittsalter von Hubert Gorbach.

Insgesamt sei es sein gutes Recht, die aus seiner Sicht bestehenden Ansprüche bei Gericht einzuklagen. „Es ist nur bedauerlich, dass gerade ein langjähriger Politiker nicht erkennt, welche Tragweite Privilegien wie diese haben. Das Pensionssystem steht auf tönernen Füßen. Wird nicht schnell das System von Grund auf reformiert, dann fährt das System an die Wand. Zahlen wird es die junge Generation. Dass Altpolitiker vor diesem Hintergrund dennoch auf ihre Privilegien beharren – das lässt mich fassungslos zurück“, so Loacker.

Gorbach steht stellvertretend für eine ganze Reihe von Politikern in Bund und Ländern, die aktiv sind und immer noch Anspruch auf solche Luxuspensionen haben. „Als Sofortmaßnahme müssen Pensionen, die über der ASVG-Höchstpension liegen, von der jährlichen Erhöhung ausgenommen werden. Das kann rasch und unkompliziert umgesetzt werden“, fordert Loacker. Abgesehen davon betont der Sozialsprecher, dass jeder Politiker auch selbst tätig werden kann: „Ich erwarte mir von erfahrenen Politikern, dass sie nicht nur in Worten, sondern auch in Taten an die junge Generation denken. Sie können ganz einfach auf den Teil ihrer Pension verzichten, der die ASVG-Höchstpension übersteigt“, so Loacker abschließend.

