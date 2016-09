ÖVP-Klubtagung 1 - Loptaka: "Zustimmung der SPÖ zu CETA im Interesse des Wirtschaftsstandortes"

ÖVP-Klubtagung im Zeichen von Arbeit – Wirtschaft - Wohlstand

Klosterneuburg (OTS) - Ganz im Zeichen des Themas "Arbeit – Wirtschaft – Wohlstand" steht die heutige ÖVP-Klubtagung im Stift Klosterneuburg.

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka eröffnete die Klubtagung, die als Startschuss für die Herbstarbeit des ÖVP-Parlamentsklubs gilt, mit einer klaren Absage zur alten Schuldenpolitik und mit einem Bekenntnis zum wichtigen Handelsabkommen mit Kanada, CETA. Lopatka:

"Eine Rückkehr zur alten Schuldenpolitik, wie die SPÖ mit ihrem neuen Vorsitzenden Christian Kern angedeutet hat, kommt für uns nicht in Frage. Neue Milliardenschulden bei einem Stand von 290 Milliarden an öffentlichen Schulden im Auge zu haben, ist unverantwortlich. Wir wollen nachhaltige Wirtschaftspolitik und das funktioniert nur, wenn der Privatsektor gestärkt wird. Wenn man meint, der Staat könne Arbeitsplätze schaffen, ist das ein Irrglaube. Wenn man meint, weitere Schulden machen zu können, ist das ein weiterer Irrglaube", so der ÖVP-Klubobmann in seinem Eingangsstatement.

Das geplante Abkommen mit Kanada abzuschließen sei für die ÖVP unabdingbar. Lopatka: "Alle Vorbehalte, die nun gegen CETA aufgebracht werden, lassen sich sachlich ausräumen. Daher gehe ich letztlich von einer Zustimmung der SPÖ zur gemeinsamen Regierungslinie aus, schließlich verdient Österreich sechs von zehn Euro durch Exporte. Im Interesse des Wirtschaftsstandortes Österreich, sollte die SPÖ der Linie der SPD folgen und das CETA-Abkommen mittragen." Denn das Kanada-Abkommen sichere unsere hohen Standards, Österreich sei weiterhin in der Lage die Regeln auch in Zukunft selbst festzulegen. Lopatka: "Fakt ist aber auch, dass Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sich schon länger für eine gemeinsame Erklärung der EU mit Kanada einsetzt, um offene Fragen und Zweifel auszuräumen. Dadurch sollen etwaige Unklarheiten im Vertragstext nochmals präzisiert werden.Ich gehe von einer vernünftigen Entscheidung und einer Zustimmung zum Kanada-Abkommen aus. Österreich ist ein Exportland und Kanada einer unserer verlässlichsten Partner. Es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit Österreichs als Handelsnation und damit um tausende Arbeitsplätze."

Während die SPÖ mit ihrer bisherigen Haltung zu CETA Arbeitsplätze gefährde, gehe es der ÖVP darum Arbeitsplätze zu schaffen, so der ÖVP-Klubobmann. "In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Deregulierungsmaßnahmen und das Beseitigen von Hürden sind hier Schritte, die wir setzen müssen", so Lopatka.

"Bei allen Maßnahmen und Arbeitsherausforderungen gilt: Wir sind die Volkspartei und konzentrieren uns klar auf eine Zielgruppe: Die Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben den richtigen Kurs eingeschlagen – von der Flüchtlingsfrage über die Mindestsicherung bis zu unserer Wirtschaftspolitik. Wir halten den Kurs – die Richtung stimmt", so Lopatka abschließend.

