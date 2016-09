ORF III am Mittwoch: Themenabend Bildung und Lernen mit Doppelfolge „science.talk“ und Wagenhofer-Doku „alphabet“

Außerdem: Nationalratssitzung in „Politik live“, „kreuz und quer“ über „Gelassenheit – Ein göttlicher Zustand?“

Wien (OTS) - Mit der Übertragung der ersten regulären Nationalratssitzung nach der Sommerpause begrüßt ORF III Kultur und Information das Publikum am Mittwoch, dem 21. September 2016. Nachdem der Verfassungsausschuss vergangenen Donnerstag bereits grünes Licht für die Verlegung der Bundespräsidentenwahl auf 4. Dezember 2016 gegeben hat, befasst sich nun auch der Nationalrat mit der Wiederholung der Stichwahl. Bevor das Bundespräsidentenwahl-Gesetz diskutiert wird, eröffnen die NEOS den Plenartag mit einer Aktuellen Stunde zum Thema ORF. Nach einer Aktuellen Europastunde zum Thema Grenzschutz auf Antrag des Team Stronach stehen außerdem der Bundesrechnungsabschluss 2015 und der Bericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen auf der Tagesordnung. „Politik live“ überträgt die Sitzung parallel zu ORF 2 ab 9.00 Uhr in voller Länge. Für ORF 2 kommentiert Fritz Jungmayr, für ORF III Andreas Heyer, Christine Mayer-Bohusch, Reiner Reitsamer, Martin Wendel und ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs. Da die Nationalratssitzung voraussichtlich bis in den Abend andauert, kann es bei allen folgenden Sendungen zu Zeitverschiebungen kommen.

Im Hauptabend zeigt „kreuz und quer“ – präsentiert von Doris Appel – den Film „Gelassenheit – Ein göttlicher Zustand?“ (20.15 Uhr). In der Dokumentation von Michael Cencig geht es nicht um die hehre und vollkommene Gelassenheit, die durch nichts zu erschüttern ist. Es geht um Menschen, die versuchen, sich auch unter schwierigen Bedingungen ihren Emotionen nicht völlig auszuliefern, die Gelassenheit als Ressource begreifen, an der man ein Leben lang arbeiten kann.

Ganz im Zeichen von Bildung und Lernen steht der weitere Programmabend mit zwei neuen Ausgaben der ORF-III-Wissenschaftssendung „science.talk“ und Erwin Wagenhofers preisgekrönter Kinodokumentation „alphabet“. Der Mathematiker – und jüngste Universitätsprofessor der Uni Wien – Michael Eichmair ist angetreten, um das Image seines Faches aufzuwerten. Neben seinem Spezialgebiet, der Geometrie, engagiert sich der 33-Jährige auch für die Ausbildung angehender Mathematiklehrer/innen. Im Rahmen seines Projekts „Mathematik macht Freu(n)de“ bieten Studentinnen und Studenten Mathematik-Coaching an Wiener Schulen an. Im „science.talk“ (ab 21.05 Uhr) erklärt Eichmair, was ihn an der Mathematik fasziniert und warum Naturwissenschafter nicht unbedingt den Klischees der Serie „Big Bang Theory“ entsprechen.

Einen ähnlichen Traum verfolgt die ehemalige Italienisch- und Englischlehrerin Susanne Reiterer: Nach zwei Jahren Unterricht an verschiedenen Schulen inskribierte sie an der Universität Wien, um mit den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu verbessern. Heute leitet Reiterer das Wiener Universitätsinstitut für Sprachlehr- und -lernforschung. Im Gespräch mit Barbara Stöckl verrät sie um 21.45 Uhr, wie das Erlernen einer neuen Sprache gelingen kann.

Einen kritischen Beitrag zur Bildungsdebatte liefert schließlich Filmemacher Erwin Wagenhofer mit seinem Kinodokumentarfilm „alphabet“ (22.20 Uhr), der nach „We Feed the World“ und „Let’s Make Money“ seine dokumentarische Trilogie beschließt. Der Film untersucht, wie aus wissensdurstigen Kindern mit Neugier, Kreativität und Talent angstgesteuerte Vermeidungsexpertinnen und -experten werden. Über die übliche Diskussion um Schulstress und Leistungsdruck hinausgehend, zeigt Wagenhofer auch positive Bespiele des Unterrichts, wo Belehren durch Begeistern ersetzt wird und Kinder nicht für ihre Widerstandslosigkeit belohnt werden.

