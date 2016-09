Austrian Standards erhält Comenius Award 2016 für E-Learning-Plattform

Wien (OTS) - Wie passen Standards und Innovation zusammen? Antworten auf diese Frage liefert das kostenlose E-Learning-Programm „Standards und Innovation – von der Idee zum Markt“ von Austrian Standards. Es macht das komplexe Thema „Anwendung und Entwicklung von Standards“ allgemein verständlich. Jetzt wurde das E-Learning-Programm mit dem renommierten Comenius Award 2016 ausgezeichnet.

Bilder und Animationen sagen mehr als tausend Worte. Vielschichtige Inhalte lassen sich so schnell und allgemein verständlich machen. Dieser Herausforderung hat sich Austrian Standards gestellt und gemeinsam mit dem österreichischen E-Learning-Unternehmen Webducation die kostenlose E-Learning-Plattform „Standards und Innovation – von der Idee zum Markt“ entwickelt. Das Projekt wurde 2015 im Rahmen von BRIDGIT Austria realisiert und vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft finanziell unterstützt.

Die E-Learning-Plattform von Austrian Standards erzählt in fünf Animationen die Geschichte einer jungen Forscherin und erklärt auf einfache und verständliche Weise, wie Standards ihre Innovation unterstützen. Mit interaktiven Quizfragen kann das dabei erlangte Wissen sofort überprüft werden. Neben generellen Informationen über die Entwicklung von Standards gibt es auf der Plattform auch Statements aus der Praxis und Verlinkungen zu weiterführenden Informationen.

„Gerade wenn es darum geht, dass Innovationen Marktreife erlangen oder neue Ideen den Nerv von Kunden und deren Bedürfnissen treffen, sind Standards die entscheidende Brücke zum Markt. Die jetzt preisgekrönte E-Learning-Plattform bringt das komplexe Thema ‚Standards‘ insbesondere jungen Menschen näher. Denn es zeigt auf einfache Art und Weise, wie Standards ihre innovative Idee unterstützen können“, so Karl Grün, Leiter des Bereichs Standards Development bei Austrian Standards.

Johannes Schneider, Geschäftsführer von Webducation: „Mit Humor und einer interessanten Geschichte erklären wir nicht nur, wie Standards bei der Umsetzung innovativer Ideen helfen, sondern wir greifen auch die Ressentiments auf, die dem Thema ‚Standards‘ entgegengebracht werden.“

Comenius Edu Media Siegel 2016 Das „Comenius Edu Media Siegel 2016" in der Kategorie „Didaktische Multimediaprodukte" bestätigt die hohe didaktische und mediale Qualität der Austrian-Standards-E-Learning-Plattform. Mit diesen Auszeichnungen fördert die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) in Berlin seit 1995 pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende Bildungsmedien.

Über Austrian Standards:

Standards sind von Fachleuten erarbeitete Empfehlungen. Sie dienen dem Wohl und der Sicherheit aller, machen das Leben einfacher und sorgen dafür, dass eins verlässlich zum anderen passt. Standards stehen für Qualität und damit für Vertrauen in Produkte und Leistungen. Austrian Standards stellt seit 1920 als unabhängige und neutrale Plattform einen transparenten Prozess zur Entwicklung von Standards in Österreich sicher.

Als das österreichische Mitglied von CEN, dem European Committee for Standardization, und ISO, der International Organization for Standardization, ermöglicht Austrian Standards allen, an der Entwicklung von Standards mitzuwirken. So wird sinnvolles und international anerkanntes Fachwissen leicht zugänglich und anwendbar. Austrian Standards beschäftigt 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Standards sorgen in Österreich für ein Mehr an innovativer Wirtschaftsleistung in Höhe von rund 2,5 Mrd. Euro pro Jahr. www.austrian-standards.at

