Aviso – 23.9. – Das Simmeringer Infomobil kommt!

Von 28.9. bis 28.10. macht das SIMmobil am Enkplatz Station und bietet ein buntes Programm mit smarten Infos, Tipps und Mitmach-Aktionen

Wien (OTS) - „Smarter Together – Gemeinsam g'scheiter“ zählt zu den spannendsten Vorhaben in unserer Stadt. Die von der EU geförderte und heuer gestartete Stadterneuerungsinitiative bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen in das Gebiet zwischen dem Sonnwendviertel und dem Gasometer-Vorfeld.

„Insgesamt werden mehr als 46 Millionen Euro in die smarte Aufwertung des Gebiets Simmering Nordwest, in dem rund 21.000 Wienerinnen und Wiener leben, investiert. Mehr als 7 Millionen Euro kommen von der EU“, erklärt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Die Mitsprache der Bevölkerung spielt bei „Smarter Together – Gemeinsam g'scheiter“ eine wichtige Rolle. Eigens für das Projekt wurde deshalb das SIMmobil entwickelt, das heuer noch vier Wochen lang am Enkplatz stehen wird.

Neben verschiedenen Aktionen – so können z.B. von 28.9. bis 30.9. E-Bikes getestet werden, die ab 2017 bei einem lokalen E-Bike-Verleih zur Verfügung stehen werden – informiert die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*3/11) über die geplanten Maßnahmen im Grätzel und nimmt die Ideen und Anregungen der BewohnerInnen auf.

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig lädt anlässlich der Eröffnung des SIMmobils am kommenden Freitag zu einem Fototermin ein. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

Datum: 23.9.2016, um 11:00 Uhr



Ort:

vor der Kirche

Enkplatz, 1110 Wien



