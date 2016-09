Jubilant Biosys verstärkt sein Führungsteam auf zwei wichtigen Positionen

Bangalore (ots/PRNewswire) - Jubilant Biosys Ltd (http://www.jubilantbiosys.com/) (Jubilant Biosys), ein führendes Unternehmen in der kooperativen Arzneimittelforschung

(http://www.jubilantbiosys.com/services/integra

ted-drug-discovery-services), hat die Besetzung von zwei neuen Führungspositionen angekündigt. Steven Hutchins wurde zum President und Dr. Takeshi Yura zum Vice President des Bereichs Medicinal Chemistry ernannt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160107/783587 )

Steven Hutchins verstärkt Jubilant (http://www.jubl.com/) mit 26 Jahren Erfahrung und Führungsqualitäten in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitswesen, aber auch Erfahrungen bei Unternehmensentwicklung, F&E sowie strategische Partnerschaften. Er hatte bisher Führungsfunktionen bei Merck, BioDuro, WuXi AppTec und Evotec inne, wo er ausschlaggebend für die Leitung der Entwicklung für Strategie, Vertrieb und Marketing sowie Kommerzialisierung wichtiger strategischer Allianzen war.

"Ich fühle mich geehrt, die Rolle als President der Jubilant Drug Discovery Solutions-Familie zu übernehmen, zu der auch Jubilant Biosys, Jubilant Chemsys und Jubilant Discovery Services gehören. Im Laufe meiner Karriere habe ich die Macht der Zusammenarbeit bei der Arzneimittelentwicklung aus dem Blickwinkel des forschenden Wissenschaftlers, aber auch der Führungskraft erlebt und kann zweifelsfrei sagen, dass es die Schnittpunkte unterschiedlicher Ansichten und Strategien sind, an denen echte Innovationen entstehen. Ich freue mich darauf, mit unserem Team, unseren Kunden und unseren Forschungspartnern zusammenzuarbeiten, um jedem Programm sowohl zu wissenschaftlichem wie auch zu kommerziellem Erfolg zu verhelfen", sagte Steven Hutchins, President, Jubilant Biosys.

Dr. Takeshi Yura kann mit einer 28-jährigen Erfahrung in medizinischer und organischer Chemie aufwarten. Er hatte bisher verschiedene wissenschaftliche Positionen bei Tanabe Saiyaku, Bayer Yakuhin, Pfizer Nagoya Laboratories und Dishman Japan Ltd. inne. Bevor er zu Jubilant stieß, besetzte er bei AMRI eine Führungsposition als Vice President of Discovery and Development Services für Asien und als General Manager für das Singapore Research Center.

Dr. Takeshi Yura, Vice President (Medicinal Chemistry), Jubilant Biosys erklärte: "Ich freue mich, zu Jubilant Biosys zu stoßen, einem führenden Unternehmen im Bereich Serviceleistungen für die Arzneimittelentwicklung. Die Leistungsfähigkeit von Jubilant Biosys ist absolut beeindruckend, und ich freue mich, durch ausgezeichnete Serviceleistungen für unsere Kunden weltweit etwas zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen."

Mit der Besetzung dieser zwei Schlüsselpositionen beabsichtigt Jubilant, seine globale Reichweite weiter auszubauen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und seine Position als führender kooperativer Partner für Jubilant Drug Discovery Solutions sowie sein firmeneigenes Innovationsprogramm-Portfolio zur Lizenzvergabe zu stärken.

Über Jubilant Drug Discovery Solutions (JDDS):

JDDS besteht aus Jubilant Biosys, Jubilant Chemsys und Jubilant Discovery Services und ist in Indien in Bengaluru und Noida sowie in Malvern (USA) präsent. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.jubilantbiosys.com;

http://www.jchemsys.com;http://www.jubl.com.

Rückfragen & Kontakt:

e:

Sudhakar Safaya

sudhakar_safaya @ jubl.com



Neha Garg

Neha_garg @ jubl.com