Stöger: Jede Paralympics Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist OlympiasiegerIn

Sozialminister gratuliert den österreichischen Athletinnen und Athleten

Wien (OTS/BMASK) - Alle 27 Athletinnen und Athleten, die in Rio für Österreich an den Start gegangen sind, sind für mich OlympiasiegerInnen. Ihnen allen gebühren unser Dank und unsere Hochachtung für ihren Einsatz. Sie alle haben Österreich stolz gemacht. Ganz besonders gratulieren möchte ich unseren neun MedailliengewinnerInnen. Eine Gold-, vier Silber- und vier Bronzemedaillen sind der Lohn für die intensive Vorbereitung und ihren unermüdlichen Kampfgeist“, freut sich Sozialminister Alois Stöger über die Erfolge der österreichischen Sportlerinnen und Sportler. ****

Das hohe Niveau und der besondere Rang des Behindertensportes in Österreich sollen Jung und Alt dazu animieren und mobilisieren, Mut zu fassen, in jeder Lebenslage an sich zu arbeiten und nicht aufzugeben“, so Stöger weiter. In meiner Funktion als Sozialminister werde ich alles daran setzen, dass wir nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt und bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung künftig weltweit zur Spitze zählen“, so Minister Stöger abschließend. (Schluss)

