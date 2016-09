CMS und DLA Piper beraten Erste Group Immorent bei Verkauf eines kroatischen Hotelresorts an chinesischen Investor

Wien (OTS) - Das Radisson Blu Resort & Spa Sun Gardens ist ein fünf-Sterne Hotel- und Apartmentkomplex in Dubrovnik und eine der größten Hotelanlagen Kroatiens. Betreut wurde die Verkäuferin bei der heuer bislang größten Hoteltransaktion in CEE von CMS (M&A), DLA Piper (Finanzierung) und Christie & Co (Transaktionsunterstützung)

Das CMS-Team unter der Leitung von Gregor Famira, Partner bei CMS in Wien, und Hrvoje Bardek, Partner bei CMS Zagreb, zeichnete sich bei der Verkaufstransaktion für die gesellschaftsrechtliche Beratung der Erste Group Immorent (Senior Workout Manager: Alexander Rössler) verantwortlich. Die Finanzierung betreute DLA Piper, unter der Leitung von Jasna Zwitter-Tehovnik, Partnerin in Wien. Die Maklergesellschaft Christie & Co konnte unter der Leitung von Lukas Hochedlinger, Managing Director Germany, Austria & CEE, die chinesischen Investoren für diese Transaktion finden.

CMS berät acht der zehn größten Hotelketten Europas und ist als Rechtsberater an einigen der bedeutendsten Hotel- und Freizeitprojekte in der CEE-Region beteiligt. „CMS ist führend bei der Beratung im Hotelsektor in Europa und verfügt über langjährige, profunde Erfahrung bei Übernahmen und Veräußerungen in dieser Branche. Umso mehr freut es uns, dass wir die Erste Group Immorent bei dieser Transaktion auf dem Hotelmarkt erfolgreich beraten durften“, sagt Gregor Famira, der auch Gründer des seit 2003 in Zagreb bestehenden CMS-Büros ist und seitdem zahllose Unternehmens-und Liegenschaftstransaktionen in der Region betreut hat.

„Diese Transaktion verdeutlicht unsere Expertise im Finanzierungsbereich sehr gut, es war uns eine besondere Freude, Erste Group Immorent seit der Errichtung des Resorts mit unserer Expertise unterstützen zu dürfen“, ergänzte Jasna Zwitter-Tehovnik, Partnerin bei DLA Piper.

Die Erste Group Immorent ist der Spezialist der Erste Group für Immobilienfinanzierung und für Projektentwicklung. Die Aktivitäten umfassen das komplette Angebot von Finanzierungslösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien. Mit über 10.000 finanzierten Büro- und Gewerbeimmobilien, Business Parks und Einkaufszentren, Wohngebäuden, Infrastrukturprojekten und mehr zählt die Erste Group Immorent zu den führenden Anbietern von Immobilien- und Infrastrukturfinanzierungen in Zentral-, Ost- und Südosteuropa.

