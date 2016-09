Initiative von AACSB offenbart fünf inspirierende Arten und Weisen, wie Absolventen von Wirtschaftshochschulen die Welt verändern

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Heutzutage verwenden Absolventen von Wirtschaftshochschulen ihren Studiumabschluss mehr und mehr dazu, nicht nur in der Geschäftswelt, sondern über die gesamte Gesellschaft hinweg einen Unterschied zu machen. Während ehemalige Studenten an Wirtschaftshochschulen die Grenzen des Status Quos durchbrechen, hat AACSB International (http://www.aacsb.edu/) (AACSB) fünf inspirierende Arten und Weisen identifiziert, durch die Absolventen von Wirtschaftshochschulen positiven sozialen Wandel in Gemeinschaften weltweit vorantreiben.

Die Beiträge von 30 solchen Einzelpersonen wurden heute auf der Annual Accreditation Conferenz (Akkreditierungskonferenz) von AACSB in Minneapolis in Minnesota in den USA als Teil der 2016 AACSB Influential Leaders Challenge

(http://www.aacsb.edu/Influential-Leaders) anerkannt, die im Jahr

2015 eingeführt wurde, um bemerkenswerte ehemalige Studenten aufgrund ihres inspirierenden Beispiels und ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu ehren.

"2016 Influential Leaders macht deutlich, wie der Einfluss von Wirtschaftshochschulen über die Chefetage hinausgeht und Leben in allen Teilen der Welt erreichen kann", sagte Thomas R. Robinson, der Präsident und CEO von AACSB. "Diese Führungskräfte stammen aus der ganzen Welt und sind eine vorbildliche Kraft, wenn es darum geht, positiven Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben; sie tun dies, indem sie ihre Führungsfähigkeiten, ihr Wissen und ihr Können so anwenden, dass einige der schwierigsten globalen Herausforderungen der Gesellschaft in Angriff genommen werden."

Mehr als 15 Industriesektoren über 11 Länder hinweg verteilt, von sozialen Unternehmungen über Gesundheitswesen bis zur Technologie, sind in der diesjährigen Gruppe der Influential Leader vertreten. Während sich die Führungskräfte in ihren Bereichen und Wegen zum Erfolg unterscheiden, enthüllt die Herausforderung Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie ehemalige Studenten an Wirtschaftshochschulen die Gesellschaft positiv beeinflussen.

Die fünf Trends, die unter anderem die Beiträge dieser leistungsfähigen Gruppe darstellen, sind:

Einfallsreichtum für Innovation und Technologie nutzen: Indem sie ihre Profile durch Innovation und Technologie erweitern, machen sich Absolventen von Wirtschaftshochschulen die Kraft von Einfallsreichtum zu Nutze und nehmen bedeutungsvollen, dauerhaften sozialen Wandel vor. Vom Aufbau von erfolgreichen Start-Ups, der Führung von hochmodernen Marken wie Jonathan Mildenhall von Arbnbs, bis zum Amt des Ministers für Internet-Sicherheit und -Gefahrenabwehr für das Vereinte Königreich - sie stehen alle an der Spitze von Innovation und Entwicklung.

Bildung und Beschäftigung durch Unternehmergeist fördern: Ehemalige Studenten benützen ihre unternehmerischen Talente dazu, Bildungs-und Beschäftigungsmöglichkeiten für unterversorgte Gemeinschaften zu schaffen. Zibu Mthyiane, zum Beispiel, wurde während der Apartheid in Südafrika geboren und hat seitdem zwei Geschäfte gegründet, eines davon ermöglicht es Frauen auf dem Land, ihre eigenen Geschäfte aufzubauen. Andere haben Mentor-Programme für Jugendliche in Innenstadtbereichen entwickelt, und globale Unternehmerkonferenzen aufgebaut, um andere zu inspirieren, eine bessere Welt zu schaffen.

Vielfalt, Eingliederung und Gleichheit unterstützen: Da sie wissen, wie wichtig Vielfalt, Eingliederung und Gleichheit für die sozioökonomische Entwicklung sind, schaffen ehemalige Studenten von Wirtschaftshochschulen positive Umgebungen, um die Ungleichheit zu bekämpfen. Nashwa Taher, eine erfolgreiche Geschäftsfrau in Saudi-Arabien, ist Mitgründerin von zwei Unternehmen, die darauf abzielen, Arbeitsplätze für unterrepräsentierte junge Leute zu schaffen und Tawani Cranz von Netflix hat sich als instrumental bei der Durchführung einer wegweisenden Richtlinie zum gleichgestellten/uneingeschränkten Erziehungsurlaub erwiesen. Ähnlich setzen sich andere Hochschulabsolventen für Chancengleichheit für Afroamerikaner, Veteranen und Behinderte ein.

Eine nachhaltigere Zukunft schaffen: Absolventen von Wirtschaftshochschulen übernehmen nachhaltige Geschäftspraktiken für die Besserung und den Schutz unserer Welt. Rahul Pushp ist Mitgründer von i-Solarlite, das das Problem der unzuverlässigen Stromversorgung in den ländlichen Bevölkerungen durch energieeffiziente Solarlampen in Angriff genommen hat. Ähnlich hat der argentinische Transportminister Guillermo Dietrich eine nachhaltige Infrastruktur aus alternativen und öffentlichen Verkehrsmitteln in Buenos Aires errichtet.

Gesunde Leben sicherstellen: Vordringlich ist außerdem, fachliche Kompetenz zur Lösung von globalen Gesundheitsproblemen einzusetzen. Nachdem sein Sohn eines plötzlichen Kindestodes (SIDS) starb, entwickelte Pete Petit den ersten physiologischen Heimmonitor für gefährdete Säuglinge. Ähnlich arbeitet Analjit Singh daran, das indische Gesundheitswesen durch die Errichtung von Krankenhäuser umzuwandeln, die erschwingliche Pflege für alle - unabhängig vom Einkommensniveau - bereitstellen.

Weitere Informationen zur Influential Leaders Challenge, einschließlich einer Liste mit allen Preisträgern, finden Sie unter www.aacsb.edu/Influential-Leaders.

