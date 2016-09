Interface Consulting feiert 30-jähriges Firmenjubiläum mit dem Motto "Getting Into Trouble"

Houston (ots/PRNewswire) - Diesen Monat feiert die in Houston niedergelassene Firma Interface Consulting International, Inc., (http ://www.interface-consulting.com/?utm_source=pr&utm_medium=PRnewswire& utm_content=homepage&utm_campaign=30thann) die Schadenregulierungs-und Expertendienste für Bauprojekte auf dem gesamten Globus anbietet, ihr 30-jähriges Jubiläum.

Seit der Gründung im Jahr 1986 unterstützt Interface Bauunternehmer und Bauherren, die in baubezogene Streitigkeiten, Vertragsforderungen und Gerichtsverfahren involviert sind, und ist in mehr als 1.000 Projekten in über 60 Ländern tätig geworden. Die Firma hat kürzlich einem Klienten in Afrika in einem Fall geholfen, bei dem drei ihrer Experten in einem komplexen multinationalen Streitfall bei einer internationalen Handelskammer in einer Anhörung vor einem internationalen Schiedsgerichtshof in Paris, Frankreich, als Zeugen ausgesagt haben. Die drei Interface-Experten Frank G. Adams, PE, Philip D. Barnard, PE, CCP, und Christopher J. Sullivan haben insgesamt als Bau- und Engineering-Sachverständige Zeugnis in über 100 Zivilverfahren sowie in nationalen und internationalen Schiedsgerichtsverfahren abgelegt, in denen es um die Analyse von Bauzeitenverzug, verminderte Arbeitsproduktivität, Bewertung von Änderungsaufträgen sowie Vertragsschäden ging.

Interface genießt internationale Anerkennung für seine Expertendienste (http://www.interface-consulting.com/services/?utm_source=pr&utm_medium=PRnewswire&utm_content=expertservices&utm_campaign=30thann) und wird von Firmen um Unterstützung gebeten, die inSchiedsgerichtsverfahren unter Federführung der Gremien London Court of International Arbitration, International Chamber of Commerce, der Commission on International Trade Law der Vereinten Nationen, dem International Centre for Dispute Resolution und der American Arbitration Association involviert sind. Die Firma unterstützt ihre Klienten ebenfalls bei Rechtsstreitigkeiten in bundesstaatlichen und staatlichen Gerichten (dt.: Land- und Bundesgerichte) und Chancery Courts (Kanzleigerichte). Die Mitarbeiter der Firma setzen sich aus Ingenieuren, Unternehmensberatern, technischen Redakteuren, Experten für Qualitätskontrolle und Vertragsverwaltern zusammen, die sich in ihrer beruflichen Laufbahn der Aufgabe "getting into trouble" widmen, das heißt "Schwierigkeiten als Herausforderung annehmen", um Klienten bei Baustreitigkeiten zu helfen. Durch das kontinuierliche Wachstum von Interface in der Branche für Expertendienste konnten im Jahr 2015 Rekordumsätze erzielt werden. Das Unternehmen stellt Beratungs- und Expertendienste für zahlreiche Bausektoren zur Verfügung und ist insbesondere auf die Branchen Öl und Gas, Raffinerien, Offshore und Meerestechnik spezialisiert.

Frank Adams, Präsident der Firma, erklärte: "Selbst nach 30 Jahren, in denen wir im Auftrag unserer Klienten Schwierigkeiten meistern, streben wir kontinuierlich nach Verbesserungen und ergänzen unsere Expertendienste mit weiteren Kompetenzen, damit wir die Anliegen und Schwierigkeiten unserer Klienten bei Bauprojekten lösen können."

Über Interface Consulting International, Inc.

Interface Consulting International, Inc.,bietet bauprojektbezogene Expertendienste für Ingenieure, Techniker, Bauunternehmer, Bauherren sowie Juristen, die in Streitigkeiten und Rechtsverfahren involviert sind. Das erfahrene Interface-Team aus Engineering- und Bauexperten befasst sich mit Problemen in Bezug auf Bauüberwachung, Konstruktion, Änderungsverwaltung, Analyse von Bauzeitenverzug, Arbeitsproduktivität, Vorbereitung und Analyse von Forderungen sowie Kosten- und Schaden-Quantifizierung. Seit mehr als 30 Jahren haben die Experten von Interface ihre Klienten bei Schiedsgerichtsverfahren und Rechtsstreitigkeiten in 60 Ländern auf der ganzen Welt unterstützt.

