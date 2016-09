Stewart & Stevenson beruft neuen Chief Financial Officer

Houston (ots/PRNewswire) - Stewart & Stevenson LLC hat heute die Berufung von Jack L. Pieper auf die Position des Leiters Finanzen (Chief Financial Officer) bekannt gegeben.

Jack L. Pieper fungiert derzeit als Chief Accounting Officer des Unternehmens und genießt den Status, in zweiter Generation Mitarbeiter von Stewart & Stevenson mit erfolgreicher Tätigkeit in verschiedensten Rollen zu sein. Er ist konzessionierter Wirtschaftsprüfer und besitzt den Bachelor in Business Administration (Note: Summa Cum Laude) der University of Colorado.

In seiner neuen Position ist Jack L. Pieper als Mitglied des Office of the Chairman tätig und wird in enger Zusammenarbeit mit dem leitenden Management eine wichtige Rolle in den Bereichen finanzielle Disziplin, Planung, Budgeting, Kostenbegrenzung, Firmenentwicklung, Finanzverwaltung, Banking und in einschlägigen Feldern spielen.

Stewart & Stevenson, mit Sitz in Houston, ist ein führender Anbieter spezialisierter Ausrüstungs- und Zubehörteile für die Branchen Öl und Gas, Schifffahrt, Bau, Stromerzeugung, Transport, Umschlag, Bergbau, Landwirtschaft und weitere Branchen weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stewartandstevenson.com.

