Fleischhacker verlässt Chefredaktion von NZZ.at

Wie die SN erfahren haben, ist Michael Fleischhacker ab November nicht mehr Teil der Chefredaktion von NZZ.at.

Wien (OTS/SN) - Ralf Hillebrand

Fleischhacker wird für den Österreich-Ableger der "Neuen Zürcher Zeitung" zwar weiterhin als Autor, jedoch nicht mehr als Chefredakteur tätig sein. Dies wurde den "Salzburger Nachrichten" aus dem Umfeld des 47-Jährigen zugetragen (SN-Online-Artikel:

http://www.salzburg.com/nachrichten/medien/sn/artikel/fleischhacker-v

). Die Chefredaktion wird NZZ.at-Wirtschaftsredakteur Lukas Sustala übernehmen.

Der Hintergrund des Wechsels wird von NZZ.at mit den persönlichen Plänen des Noch-Chefredakteurs begründet: "Michael Fleischhacker wird sich auf eigenen Wunsch stärker auf das konzentrieren, was er am liebsten macht: schreiben und moderieren", gab das Züricher Medienhaus in einer ersten Stellungnahme bekannt. Fleischhacker werde weiterhin Kolumnen für NZZ.at verfassen und einen Samstagsnewsletter für Abonnenten schreiben. Dass das Online-Projekt ganz eingestellt werden könnte, verneint das Schweizer Medienhaus: "Österreich ist und bleibt für die NZZ ein wichtiger Markt", lässt sich Veit Dengler, Geschäftsführer der Mediengruppe zitieren.

Fleischhacker war seit Mitte 2014 redaktioneller Leiter von NZZ.at. Über den Abschied des früheren Chefredakteurs der "Presse" war seit Monaten spekuliert worden. Zum einen, da die Geschäftszahlen des Online-Mediums die Schweizer Zentrale offenbar nicht zufriedenstellen konnten. Die Folge war ein breit angelegter Sparplan, der bis diesen Herbst umgesetzt sein soll. Zum anderen polarisierte auch Fleischhacker selbst. In einem Online-Video machte der gebürtige Kärntner für einen großen deutschen Autobauer offensiv Werbung. Die Kampagne war jedoch offenbar nicht mit seinem Arbeitgeber abgesprochen - das Video musste rasch wieder vom Netz genommen werden. Dennoch verneinte Fleischhacker in den vergangenen Wochen immer wieder, dass ein Abschied von NZZ.at bevorstehen würde.

Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Fleischhacker stärker für Servus TV tätig sein wird: Seit kurzem ist er der einzige Gastgeber der Diskussionssendung "Talk im Hangar-7". Zuvor hatte sich Fleischhacker die Moderation mit "Kurier"-Chefredakteur Helmut Brandstätter geteilt. Auch in die redaktionelle Planung ist der 47-Jährige nun tiefer eingebunden, zudem ist er als Politikexperte für den Salzburger Privatsender tätig. Diese neuen Pläne sind nun angeblich auch mit dafür verantwortlich, dass Fleischhacker seine Tätigkeit bei NZZ.at zurückfährt: "Als alleiniger Gastgeber des wöchentlichen ,Talk im Hangar 7' werde ich zwei Tage in der Woche in Salzburg verbringen. Da aber die Leitung der NZZ.at-Redaktion tägliche Anwesenheit verlangt, werde ich mich bei NZZ.at aufs Schreiben und Moderieren konzentrieren", sagte Fleischhacker in einer offiziellen Stellungnahme. Auf nähere Details wollte Fleischhacker auf SN-Anfrage nicht eingehen.

