Atradius übernimmt Graydon - und stärkt damit sein Angebot an Inkasso- und Informationsdienst-leistungen

Köln, Deutschland und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Unternehmen haben das gemeinsame Ziel, Informationen und Technologien weiterzuentwickeln

Atradius N.V., ein führendes internationales Unternehmen für Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste, gab heute den Erwerb von 55 % der Anteile an der Graydon Holding N.V. bekannt. Mit diesem Erwerb wird Atradius, dem bereits 45 % der Anteile an Graydon gehören, alleiniger Gesellschafter.

Graydon ist ein führender Anbieter für Informationsdienstleistungen in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien in den Bereichen Forderungsmanagement, Risiko- und Compliance Management, Marketing Information und Forderungsinkasso. Graydon wird seine Geschäftstätigkeit weiterhin unabhängig fortführen.

Isidoro Unda, Vorstandsvorsitzender und CEO von Atradius N.V., sagt dazu: "Atradius und Graydon verfolgen ähnliche Strategien bei der Sammlung großer Datenmengen, die dann in wertvolle Informationen umgesetzt werden und das geschäftliche Wachstum unserer Kunden unterstützen können. Wir glauben, dass wir mit Graydon Synergien schaffen werden, die unser Produktangebot für das Forderungsmanagement und den Inkassobereich verbessern und unsere Underwriting-Kompetenz stärken."

Marcel van Es, CEO von Graydon, ergänzt: "Graydon pflegt eine langjährige Geschäftsbeziehung mit Atradius, und wir sind dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung unserer Strategie. Atradius versteht in hohem Maße das Geschäft, in dem wir tätig sind, und sieht klare Chancen in der Zusammenarbeit mit Graydon. Deshalb freuen wir uns darüber, dass wir in Zukunft noch enger zusammenarbeiten werden."

Über Atradius

Die Atradius Gruppe bietet weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften und Inkassodienste an. Mit mehr als 160 Büros in 50 Ländern hat Atradius Zugang zu Bonitätsinformationen von 200 Millionen Firmen weltweit. Das Produktangebot hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, sich vor Forderungsausfällen zu schützen, wenn Kunden gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen nicht bezahlen können. Atradius ist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), die in Spanien zu den größten Versicherern und weltweit zu den größten Kreditversicherern gehört. http://www.atradius.de

Über Graydon

Graydon bietet Wirtschaftsinformationen für Forderungsmanagement und Inkasso, Marketing und das Risiko- und Compliance Management. Durch die Verwertung von Daten in innovative wirtschaftliche Erkenntnisse unterstützt Graydon Unternehmen dabei, geschäftliche Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Graydon verfügt über Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien und nutzt ein Netzwerk aus 130 internationalen Datenbanken weltweit, die über Informationen über mehr als 90 Millionen Unternehmen verfügen.

http://www.graydon.nl

