Ingram Micro gibt Vertriebsvereinbarung mit Cradlepoint zur Erweiterung des Vertriebskanals in Europa bekannt

München (ots/PRNewswire) - Ingram Micro gab heute eine strategische Allianz für den Vertriebskanal mit Cradlepoint bekannt, dem weltweit führenden Unternehmen für cloudbasierte Netzwerklösungen, mit denen Menschen, Orte und Dinge über verdrahtetes und drahtloses Breitband verbunden werden. Als ein erstklassiger Vertriebspartner wird Ingram Micro Cradlepoint dabei unterstützen, das große Wachstum zu beschleunigen, welches das Unternehmen erreicht hat, und es wird deren regionalen Marktanteil in Europa ausweiten.

Cradlepoint stellt innovative Lösungen für cloudbasierte Geschäftskontinuität, primäres und paralleles Netzwerken, Mobilfunk sowie M2M/IoT bereit. Mark Chlebek, Senior Director Advanced Solutions EMEA, Ingram Micro, erklärte: "Cradlepoints erstklassige Netzwerktechnologie ergänzt perfekt unser Lösungsportfolio. Indem wir unsere gemeinsamen technischen Fähigkeiten sowie unsere Expertise über die vertikalen Industrien hinweg vereinen, die eine Remote-Konnektivität und eine starke Interoperabilität wie Einzelhandel, Gastwirtschaft, öffentlicher Sektor und Transport vereinen, werden wir damit fortfahren, den Markt für Mehrwertlösungen anzuführen."

George Mulhern, CEO von Cradlepoint, erklärte: "Ingram Micros dezidierte Exzellenz, die sie für den Vertriebskanal einsetzen, bestimmt den Ton für eine großartige Partnerschaft und die weitere geografische Expansion von Cradlepoint."

Hubert Da Costa, Vice President EMEA, Cradlepoint, erklärte: "Wir freuen uns darauf, neue Geschäftsmöglichkeiten zusammen mit Ingram Micro für unsere gemeinsamen Verkaufspartner aufzutun."

Informationen zu Ingram Micro

Ingram Micro unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung des Mottos:

Realize the Promise of Technology(TM). Es bietet das volle Spektrum an globaler Technologie und Lieferkettendienstleistungen für Unternehmen weltweit. Die tiefgreifende Expertise bei Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen ermöglicht seinen Geschäftspartnern, effizient und erfolgreich auf den Märkten zu operieren, in denen sie tätig sind. Eine unvergleichliche Agilität, tiefe Markteinblicke und das Vertrauen und die Abhängigkeit durch Jahrzehnte an bewährten Geschäftsbeziehungen, machen Ingram Micro besonders und bringen es nach vorn. Mehr erfahren Sie unter http://www.ingrammicro.com.

Informationen zu Cradlepoint

Cradlepoint ist das weltweit führende Unternehmen für cloudbasierte Netzwerklösungen mit denen Menschen, Orte und Dinge über kabelgebundenes und drahtloses Breitband verbunden werden. Cradlepoint NetCloud ist eine Software- und Dienstleistungsplattform, mit denen die 4G LTE fähigen Multi-Funktions-Router und robusten M2M/IoT-Gateways mit cloudbasierten Management und Software gesteuerten Netzwerkdiensten des Unternehmens erweitert werden. Mit Cradlepoint können Kunden die Geschwindigkeit und Ökonomie von drahtgebundenen und drahtlosen Internetbreitband für Filial-, Failover-, Mobil- und IoT-Netzwerken nutzen, während die End-to-End-Sichtbarkeit, -Sicherheit und -Kontrolle erhalten bleibt. Mehr als 15.000 Unternehmen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt, eingeschlossen 75 Prozent der weltweit führenden Händler, verlassen sich auf Cradlepoint, um ihre entscheidenden Standorte, Arbeitskräfte, Fahrzeuge und Geräte immer verbunden und geschützt zu halten. Mehr erfahren Sie unter http://www.cradlepoint.com.

