Burger zu jeder Tageszeit: McDonald’s Österreich setzt auf kreative Sonderumsetzung bei EPAMEDIA

2.500 Plakatflächen in ganz Österreich und kreative Sonderumsetzungen auf Posterlights werben eindrucksvoll für die aktuelle McDEAL-Kampagne des Systemgastronomie-Markführers

Wien (OTS) - Die Kreativschmiede DDB sorgt gemeinsam mit der Mediaagentur OMD für den perfekten Deal im September: McDonald’s punktet mit der kreativen Sonderinszenierung, um die aktuelle McDEAL-Kampagnen eindrucksvoll in Szene zu setzen und Lust auf einen Besuch in einem der 194 Restaurants in ganz Österreich zu machen. Die Crossmedia-Kampagne setzt einen unübersehbaren Schwerpunkt auf Out-of-Home beim führenden Außenwerbeanbieter Österreichs und stellt das Produkt mit Angeboten wie dem Royal Cheese Special Edition um nur 2,50 Euro klar in den Vordergrund. Neben Plakaten, Citylights und Telelights stechen an frequenzstarken Standorten auch außergewöhnlich gestaltete Posterlights aus dem Straßenbild hervor, auf denen die formatsprengende Angebots-Pfeile auch in den Nachtstunden weithin sichtbar leuchten. Mit der kreativen Sonderumsetzung schöpft McDonald’s Österreich das Potenzial der Außenwerbung im Mediamix optimal aus.

„Die McDEAL-Sonderinsezenierung ist hat eine klare Botschaft, die animiert und die Blicke auf sich zieht. Die deutliche Produktinszenierung wird von unseren Gästen sehr positiv aufgenommen“, kommentiert Marketingverantwortlicher Benedikt Böcker.

„In der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit McDonald’s schaffen wir immer frische und unkonventionelle Zugänge, die in echten Eyecatchern resultieren. Die prägnanten Formatsprengungen sind ein Garant für überdurchschnittlich hohen Impact und eine optimale Abrundung des erfolgreichen Out-of-Home-Auftritts“, freut sich EPAMEDIA-Geschäftsführerin Brigitte Ecker über die aktuelle Kampagne von McDonald’s Österreich.

Über EPAMEDIA

Mit rund 21.500 Plakatflächen, über 4.000 Citylight- und 1.000 Scrollerflächen sowie Big Boards, Telelights, Sonderwerbeflächen und mobilen Plakatflächen ist EPAMEDIA der führende Out-of-Home-Anbieter in Österreich. Das dichte Qualitätsnetz in allen neun Bundesländern ist die Basis für erfolgreiche Kampagnen und kreative Sonderumsetzungen, die für hohe Awareness sorgen. Maßgeschneiderte produkt- und zielgruppenspezifische Netze steigern den Werbeerfolg und erhöhen die Sichtbarkeit von Kommunikationsbotschaften. Die Geschäftsführung setzt sich aus Brigitte Ecker und Alexander Labschütz zusammen. Weitere Informationen auf http://www.EPAMEDIA.at.

Rückfragen & Kontakt:

EPAMEDIA

Mag. Ines Herndl-Stallnig

Tel.: +43 1 534 07-1960

ines.herndl-stallnig @ epamedia.at



leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

http://www.leisure.at/presse