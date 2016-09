Eva Glawischnig gratuliert den Grünen Leopoldstadt zum sensationellen Erfolg!

Wien (OTS) - „Herzlichen Glückwunsch an Uschi Lichtenegger und ihr Team zu diesem sensationellen Erfolg heute in der Leopoldstadt“, freut sich die Grüne Bundessprecherin und Klubobfrau Eva Glawischnig sehr über das heutige Ergebnis, das die Grünen auf Platz eins im 2. Bezirk in Wien gebracht hat: „Danke an alle Wählerinnen und Wähler, die den Grünen ihr Vertrauen gegeben haben!“

