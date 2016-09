Nationalratspräsidentin Doris Bures gratuliert Matzinger und Eder zu Bronzemedaillen bei den Paralympics 2016

Bures: Sportlerinnen und Sportler des rot-weiß-roten Teams haben in Rio einmal mehr ihre große Klasse unter Beweis gestellt

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Doris Bures gratuliert dem Läufer Günther Matzinger und der Speerwerferin Natalija Eder zum gestrigen Gewinn von jeweils einer Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio. "Die Sportlerinnen und Sportler des rot-weiß-roten Paralympic-Teams haben am Samstag mit dem Gewinn von zwei weiteren Medaillen einmal mehr ihre große Klasse unter Beweis gestellt. Es ist eine große Freude, dass Österreich aufgrund dieser hervorragenden Leistungen nun schon neun Medaillen gewonnen hat", so Bures. (Schluss) red

