Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 18. September 2016. Von Carmen Baumgartner-Pötz. "Ein bisschen Pause muss sein".

Innsbruck (OTS) - Wenn schon alles gesagt ist, ist es höchste Zeit, zu schweigen. Auch und gerade, wenn Wahlkampf ist.

Man sollte sich gerade in der Politik nie zu früh freuen und sich von übersteigerten Erwartungen fernhalten. Trotzdem gibt es dieser Tage Grund zur Hoffnung, dass die nächsten Wochen ein wenig entspannter werden: Die Chefstrategen von Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer wollen sich in Kürze darauf einigen, den Wahlkampf in den nächsten Wochen nur noch auf Sparflamme laufen zu lassen. Dank des Kuvertkleberdesasters sind es ja nun noch ganze elf anstatt zwei Wochen bis zur Wiederholung der Bundespräsidentschaftsstichwahl. Eine ordentliche Pause würde dem ganzen Land gut tun. Natürlich geht es den Chefs der Wahlkampfbüros, Lothar Lockl und Herbert Kickl, nicht nur um Schonung des Wahlvolks bzw. der Kandidaten: Es geht schlichtweg ums Geld, das knapp wird. Zur Erinnerung: Dieser gefühlt unendliche Wahlkampf, dem ein Platz in den Geschichtsbüchern ohnehin schon sicher ist, wurde im vergangenen Dezember von Irmgard Griss eröffnet. Sie bekannte sich als Erste zur Kandidatur. Bis der Nachfolger von Heinz Fischer nun endgültig (wobei, wer weiß das schon?) gewählt wird, gibt’s schon wieder Glühwein und Kekse. Österreich hatte einen vom intensiven Wahlkampf geprägten Frühling, einen aufsehenerregenden Kanzlerwechsel gefolgt von einer kleinen Sommerverschnaufpause, einen heftigen Neustart im Herbst – keine Pause vom Wahlkampf hält schlichtweg niemand mehr aus, nicht einmal politisch sehr interessierte Menschen.

In diesem Wahlkampf wurde schon alles gesagt und das mehrfach. Eigentlich würden abschließende zwei Wochen inklusive eines einzigen TV-Duells vollkommen reichen, um diesen Marathon zu einem Ende zu bringen. Ein bisschen hoffen wird man ja noch dürfen.

