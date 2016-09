Greenpeace: Veto gegen CETA

Ministerrat muss am Dienstag Entscheidung gegen EU-Kanada-Handelspakt treffen

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Demonstration gegen CETA und TTIP in Wien fordert die Umweltschutzorganisation Greenpeace von der österreichischen Bundesregierung ein Veto gegen CETA. Mit einem hölzernen Trojanischen Pferd, Symbol für die drohenden Handelspakte, und einem Transparent „Stoppt CETA! Kein TTIP durch die Hintertür!“ unterstützt Greenpeace den vom Bündnis „TTIP Stoppen“ organisierten Protest auf den Straßen der Hauptstadt.

Der heutige Aktionstag findet vor einer entscheidenden Woche statt. Erstens muss der österreichische Ministerrat am Dienstag eine klare Entscheidung gegen den EU-Kanada-Handelspakt in der vorliegenden Form treffen. Zweitens müssen Minister Mitterlehner und Bundeskanzler Kern bei ihren Treffen mit ihren kanadischen AmtskollegInnen diesen die österreichische Ablehnung mitteilen. Und drittens muss Mitterlehner am Freitag beim EU-Handelsministerrat in Bratislava ‘Nein zu CETA‘ sagen, fordert Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit.

Um einen Staatsvertrag wie CETA unterzeichnen zu können, muss im österreichischen Ministerrat einstimmig die Erteilung einer Unterzeichnungsvollmacht beschlossen werden. „Es ist unwahrscheinlich, dass die SPÖ-Regierungsmitglieder auch in Anbetracht der eindeutigen Ablehnung von CETA durch ihre Parteimitglieder eine 180-Grad-Drehung machen und dort für CETA stimmen. Damit wäre CETA in der vorliegenden Form mit Sicherheit gestoppt“, so Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit.

Bildmaterial von der Demonstration in Wien finden Sie unter:

https://greenpeace.box.com/s/0qdjl7m69290k9slxf3ri799ia9np8s5

Dieses steht unter Angabe der Photo Credits zur einmaligen Nutzung kostenlos zur Verfügung (© Greenpeace / Mitja Kobal)

