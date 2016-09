Niedermühlbichler: Nervöser Kickl sollte Wahlkampfpause nutzen und substanzlose und falsche Dauerkritik einstellen

Bundeskanzler Kern bekräftigt klare Haltung in Bezug auf Türkei

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler stellt fest, dass FPÖ-Generalsekretär und Wahlkampfleiter Kickl „offensichtlich langsam nervös wird, was den Bundespräsidentenwahlkampf betrifft, der wohl nicht in seinem Sinne verläuft“. Das „Mastermind“ der FPÖ habe in dem immer länger andauernden Wahlkampf anscheinend die Orientierung verloren: „Er kritisiert mal wieder alles und jeden. Dabei verfehlt die unqualifizierte Kritik, was den Bundeskanzler betrifft, jedenfalls deutlich ihr Ziel.“ Bundeskanzler Kern habe immer wieder seine klare Haltung zu den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei bekräftigt, zuletzt auch beim Gipfel in Bratislava. „Kern spricht in allen Angelegenheiten eine deutliche Sprache, man muss nur sinnerfassend lesen und zuhören können.“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer empfiehlt Kickl, die Wahlkampfpause zu nutzen, um „vielleicht bei einem Herbstspaziergang den Kopf wieder freizubekommen, die Wahlplakate abzuhängen und seine Dauerkritik einzustellen.“ Auch die Wählerinnen und Wähler in Oberösterreich hätten sich diese Pause von „einem ihnen von jeder Ecke entgegengrinsenden Hofer verdient. Aber offensichtlich will die FPÖ aus Kostengründen die Menschen über Gebühr mit ihren Wahlkampfständern belästigen.“****

Auch die Tatsache, dass Kickl Kerns Aussagen zu den Visegrad-Staaten kritisiert wie auch insgesamt die Vorstellung eines solidarischen Europas, das nach gemeinsamen Lösungen sucht, ist für Niedermühlbichler „zwar wenig überraschend, aber dennoch immer wieder aufschlussreich“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Die FPÖ orientiert sich ja gerne gen Osten, wenn es um ihr Demokratieverständnis geht und liebäugelt offen mit Putins semi-demokratischem Politikverständnis. Das können sie ja auch weiterhin tun, aber in einer ernstzunehmenden Debatte darüber, wie wir in Europa gemeinsam die vor uns stehenden Herausforderungen lösen können, trägt das wenig bei.“ (Schluss) sc

