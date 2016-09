Offizieller Start der internationalen Tourismus-Marketingkampagne "Schönes China, mehr als nur Pandas" ("Beautiful China, More than Pandas") in Berlin, Deutschland

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Mit dem Ziel vor Augen, den Panda zum offiziellen Aushängeschild von China als Reiseziel zu machen und Touristen weltweit zu überzeugen, China in ihre Reisepläne einzubeziehen, sodass sie den süßen und plüschigen Bären "aus nächster Nähe" sehen können, und gleichzeitig die Welt mit einem breiteren Spektrum an chinesischen Touristenattraktionen mit lokalem Charakter vertraut zu machen, startete nun am 2. September in Berlin, Deutschland, eine internationale Tourismus-Marketingkampagne mit dem Titel "Schönes China, mehr als nur Pandas" ("Beautiful China, More than Pandas"), die von der China National Tourism Administration ausgerichtet und von der Sichuan Provincial Commission for Tourism Development geleitet wird. Die Veranstaltung wurde von etwa 150 Führungskräften deutscher Fluggesellschaften und Reiseunternehmen sowie von Medienvertretern besucht. Li Jinzao, Vorsitzender der China National Tourism Administration, und Jochen Szech, Präsident der Alliance of Independent Travel Traders, verliehen den Augen der Panda-Nachbildung, die der Veranstaltung als Maskottchen diente, den Feinschliff, um die Eröffnung der ersten Sitzung anzukündigen.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160906/404171

Der Vorsitzende Li erklärte: "Die internationale Marketingkampagne 'Schönes China, mehr als nur Pandas' ('Beautiful China, More than Pandas') dient nicht nur dazu, mehr Reisenden weltweit die wesentlichen Wunder Chinas zu zeigen, sondern auch um der Tourismuszusammenarbeit zwischen China und Deutschland neue Energie zu verleihen." Die Organisatoren, entwarfen ein Panda-Maskottchen namens Panina - eine Kombination der Wörter "Panda" und "China", was ähnlich wie die chinesische Phrase "Pan Ni Lai" oder "sich nach jemandes Besuch sehnen" ausgesprochen wird und somit die Gastfreundschaft der Chinesen zeigt.

Höhepunkt der Kampagne ist die Bewerbung des Tourismus in der Provinz Sichuan, der Heimat des Riesenpandas. Hao Kangli, Direktor der Sichuan Provincial Commission for Tourism Development, sprach über die natürlichen Attraktionen, die Kultur und Geschichte sowie die lokalen Küchen und Volksbräuche der Provinz und betonte dabei das Motto "Sichuan - mehr als nur Pandas" ("Sichuan, More than Pandas"). Duo Yang Na Mu, Direktor der Chengdu Municipal Tourism Administration, hielt eine Präsentation zum Tourismus in und rund um Chengdu, der Provinzhauptstadt. In Anklang daran hielten die Reiseveranstalter der Provinz eine Präsentation zu ausgewählten Panda-Tourismusrouten sowie ausgewählten Küchen, die für lokale Köstlichkeiten stellvertretend sind. Reiseunternehmen und Reiseveranstalter aus der Provinz Sichuan und Deutschland unterzeichneten gegenseitige Kooperationsabkommen, um den Touristenaustausch zwischen den beiden Regionen anzukurbeln.

