EU-Gipfel-Stronach/Lugar: Solidarität kann es nur bei gemeinsamen Zielen geben

Wien (OTS) - „Kanzler Kern fordert Solidarität, aber die kann es nicht geben, wenn man sich nicht über die gemeinsamen Ziele einig wird,“ kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Aussagen von Bundeskanzler Kern in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast . Im Interview forderte Kern gemeinsames Handeln und Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten in der Migrationsfrage ein. „Solidarität kann es aber nur bei gemeinsamen Zielen geben, und Millionen Menschen in die EU zu bringen ist nicht unser gemeinsames Ziel“, so Lugar.

