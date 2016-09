Neuer Service vereinfacht Übertragung von TV-Inhalten an Multi-Channel Provider

Frankfurt am Main und Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - - Aufgrund der kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach flexibler, kosteneffizienter und linearer Übertragung von TV-Programmen in hoher Qualität stellt Level 3 Communications (http://www.level3.com/) (NYSE: LVLT) heute den Vyvx Linear Channel Distribution (LCD) (http://lvlt.co/vyvxbr) vor. Die Lösung repliziert hochwertige TV-Inhalte von Programmanbietern wie FOX für die Bereitstellung an Multi-Channel Video Program Distributors (MVPDs) wie Kabel- und Satellitenunternehmen sowie Over-the-top (OTT) Video-Anbieter.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160823/400668

Der herkömmliche Markt für Signalübertragungen wurde bislang von Satellitendiensten dominiert. Damit sind erhebliche Komprimierung, hohe Latenzzeiten sowie Kosten- und Betriebsaufwand in großem Ausmaß verbunden. Der Level 3 Vyvx Linear Channel Distribution Service unterscheidet sich von den Diensten der herkömmlichen Anbieter in wichtigen Punkten:

1. Vyvx Linear Channel Distribution ist ein glasfaserbasierter Dienst, der es Content-Providern ermöglicht, die Verteilung ihrer Inhalte an MVPDs und OTT-Unternehmen weltweit zu skalieren. 2. Sichere, redundante Feeds, die mit hoher Kapazität über das Glasfasernetz übertragen werden, sorgen für einen zuverlässigen Dienst mit außergewöhnlich hoher Videoqualität. 3. Anbieter haben einen besseren Überblick über alle Services innerhalb ihres Distributionssystems und können bei Bedarf Änderungen vornehmen.

Wichtige Fakten:

Vyvx Linear Channel Distribution ist eine skalierbare, glasfaserbasierte Lösung, die Wachstumsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Minimierung von Infrastrukturinvestition und betrieblicher Komplexität bietet.

Linear Channel Distribution nutzt das Software-Defined Networking (SDN)-Fundament von Vyvx, um Rundfunk- und Fernsehsendern einen zusätzlichen Überblick über die Verteilung ihrer Inhalte zu bieten. Zudem gibt die Lösung vollständige Echtzeit-Kontrolle darüber, welche Pay-TV- und OTT-Plattformen für den Erhalt von Programminhalten berechtigt sind.

Der Dienst macht die Einrichtung neuer Point-To-Point- oder Satelliten-Distributionen überflüssig.

MVPDs und OTT-Anbieter können Abläufe vereinfachen und Betriebskosten durch die glasfaserbasierte Bereitstellung reduzieren.

Die Anbieter können dank Vyvx Linear Channel Distribution die gemeinsame Vyvx-Infrastruktur nutzen und Inhalte von zahlreichen US und internationalen Programmgestaltern sowie Rundfunk- und Fernsehsendern beziehen.*

FOX setzt auf Vyvx Linear Channel Distribution:

FOX hat eine sehr große Nachfrage nach seinen Programmen seitens der nicht klassischen, digitalen und OTT-Plattformen festgestellt. Diese Anbieter bevorzugen die Bereitstellung von Inhalten in hoher Qualität über das Glasfasernetz.

FOX nutzt die Vyvx LCD-Plattform zur Übermittlung von mehr als 40 Fernsehprogrammen an TV-Plattformen, darunter auch seine FOX Sports GO Applikation.

Zitat: Anthony Christie, Chief Marketing Officer bei Level 3

"Anwender nutzen heute viele verschiedene Möglichkeiten, um Broadcast-Videoinhalte abzurufen. Deswegen suchen Programmanbieter wie MVPDs nach neuen Wegen, Inhalte effizient, sicher und zuverlässig zu übertragen. Die Vyvx Linear Channel Distribution vereinfacht den Prozess der Erfassung und Bereitstellung von Inhalten durch einen qualitativ hochwertigen Feed, der von Programmanbietern wie FOX stammt. Die Lösung vervielfältigt diesen Feed und liefert ihn dann an die Plattformen, die den Sender anbieten. Wir freuen uns, neue und innovative Videodienste auf den Broadcast-Markt zu bringen und große, globale Rundfunk- und Fernsehsender wie FOX bei der Optimierung ihrer Videoerlebnisse zu unterstützen."

Zusätzliche Ressourcen:

Informationen zu Vyvx Linear Channel Distribution (http://www.level 3.com/ /media/files/brochures/en_vyvx_br_linear_channel_distributio n.pdf)

Infografik zu Vyvx Linear Channel Distribution (http://news.level3. com/image/Vyvx+Linear+Channel+Distribution+High+Level+Workflow.jpg)

Level 3 Dienste für die Medien- und Entertainment-Industrie (http://www.level3videocloud.com/?cid=L3PRR-Video%20Cloud-11316)

*Vorbehaltlich Rechtevereinbarung zwischen Rechteinhaber und Pay-TV/Digital-TV-Service-Provider zu den Inhalten

Informationen zu Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT

(http://studio-5.financialcontent.com/prnews?Page=Quote&Ticker=LVLT))

ist ein Fortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globale Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmens-, Behörden- und Carrierkunden bereitstellt. Das umfassende Level 3 Portfolio an sicheren, gemanagten Lösungen bietet Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis, Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhalten sowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen. Level 3 betreut Kunden in mehr als 500 Märkten und 60 Ländern. Dazu nutzt es eine globale Service-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei Kontinenten mit Anbindung an die umfangreich ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.level3.com. Besuchen Sie uns auch bei Twitter (https://twitter.com/Level3), Facebook

(https://www.facebook.com/#!/level3) und LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/level-3-communications).

© Level 3 Communications, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Level 3, Level 3 Communications, Level (3) und das Level 3-Logo sind entweder eingetragene Dienstleistungsmarken oder Dienstleistungsmarken von Level 3 Communications, LLC und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen hierin gebrauchten Dienstleistungsbezeichnungen, Produktbezeichnungen, Firmenamen oder Logos sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Dienstleistungen von Level 3 werden von Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht.

Zukunftsweisende Aussagen

Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind sogenannte zukunftsweisende Aussagen und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung. Diese zukunftsweisenden Aussagen sind keine Leistungsgarantie und unterliegen einer Anzahl von Ungewissheiten und anderen Faktoren, auf die Level 3 in vielen Fällen keinen Einfluss hat und aufgrund derer die tatsächlichen Ereignisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder implizierten Darstellungen dieser Aussagen abweichen könnten. Die wichtigen Faktoren, aufgrund derer Level 3 seine erklärten Ziele verfehlen könnte, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Einnahmen aus seinen Dienstleistungen zu steigern, um die finanziellen und betrieblichen Leistungsvorgaben zu verwirklichen; effektive Geschäftsunterstützungssysteme zu entwickeln und instand zu halten; System- oder Netzwerkfehler bzw. Störungen zu beheben; die Sicherheit seines Netzwerks und seiner Computersysteme aufrechtzuerhalten; neue Dienste zu entwickeln, die den Kundenanforderungen gerecht werden und akzeptable Margen generieren; sein Netzwerk in Zukunft erfolgreich auszuweiten oder anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben; seine Rechte an geistigem Eigentum und anderen Unternehmensrechten zu verteidigen; die mit der ungewissen globalen Wirtschaftslage einhergehenden Risiken zu steuern; anhaltende oder beschleunigte Preisrückgänge im Markt für Kommunikationsdienste zu bewältigen; Kapazitäten für sein Netz von anderen Anbietern zu günstigen Bedingungen zu erhalten und seine Netze mit anderen zu verbinden; zukünftige Übernahmen erfolgreich zu integrieren; seine Risiken im Zusammenhang mit politischen, juristischen, regulatorischen, wechselkursbedingten und sonstigen Entwicklungen, die mit seinen umfangreichen Auslandstätigkeiten einhergehen, effektiv zu handhaben; sein Risiko von Eventualschulden zu minimieren und alle Bedingungen seiner Darlehen zu erfüllen. Weitere Informationen zu diesen und anderen wichtigen Faktoren finden sich in den Unterlagen, die Level 3 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind unter Berücksichtigung dieser wichtigen Faktoren zu beurteilen. Level 3 ist in keiner Weise zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsweisenden Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe verpflichtet und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich ab.

Presse-Kontakt: Level 3 Communications Media: Investoren: Beatrice Martin-Vignerte Mark Stoutenberg +44 (0) 788 418 7763 +1 720-888-2518 Beatrice.Martin-Vignerte @ Level3.com Mark.Stoutenberg @ Level3.com Deutschland HBI Helga Bailey GmbH Maria Dudusova +49 89 993887 38 Maria_Dudosova @ hbi.de

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140908/144115