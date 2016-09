Fossil ergänzt seine Fossil Q-Reihe um vier neue Hybrid-Smartwatches

Richardson, Texas (ots/PRNewswire) - Vier neue, modische Hybrid-Smartwatches erweitern die Fossil Q-Reihe. Die Uhren bestechen durch schlichte Schönheit und ihre "inneren Werte". Die Q Nate, Q Crewmaster, Q Gazer und Q Tailor bieten hochmoderne Technologie in einer traditionellen Uhr, die ihresgleichen sucht. Alle vier Hybrid-Smartwatches können ab 14. September unter www.fossil.com/q vorbestellt werden und werden ab 26. September in Fossil Stores sowie online unter www.fossil.com erhältlich sein.

"Wir wissen, dass unsere Kunden ein stilvolles Design und Funktionalität wünschen. Sie möchten in Verbindung bleiben und gleichzeitig ihren individuellen Stil verbessern, und diese neuen Hybrid-Smartwatches machen es möglich", so Jill Elliott, Chief Creative Officer. "Unsere neuen Hybrid-Smartwatches sind die ultimative Kombination aus Mode und Technologie; sie vereinen die Eleganz und Einfachheit einer analogen Uhr mit den beliebtesten Benachrichtigungs- und Tracking-Funktionen, die heutige Smartwatches bieten. Wir sind stolz darauf, Innovatoren im Bereich Modeuhren zu sein, und wir glauben, dass die Hybrid-Smartwatch die Zukunft der Modeuhren ist."

Analoges Design vereint mit intelligenter Konnektivität

Die Hybrid-Smartwatches sehen wie normale Uhren aus, bieten jedoch auch alle Funktionen eines erstklassigen Trackers, verborgen im schlanken Design einer traditionellen Uhr. Zu den Merkmalen gehören:

Aktivitätstracking

Schlafüberwachung

Festlegen benutzerdefinierter Ziele

Automatische Einstellung der Zeitzone

Zweite Zeitzone

Wecker

Gefilterte Benachrichtigungen mit Vibration und Ziffernblatt-Animationen

Steuerung der Q LINK-Funktionen über unteren Knopf - Anruf des eigenen Smartphones

Aufnahme eines Fotos

Musiksteuerung

Batterielebensdauer bis zu 6 Monate: Knopfzelle, einfacher Wechsel mit Werkzeug oder Münze

Kompatibel mit Android(TM) OS 4.4 oder höher oder iPhone 5/iOS 8.2 oder höher

Bluetooth®-Wireless-Technologie

Aktivitäts-Apps, darunter Google Fit(TM), UA Record(TM) von Under Armour, UP von Jawbone(TM) und Apple Health

Die neuen Hybrid-Smartwatches vereinen analoges Design und intelligente Konnektivität. Dieses Essential für das Handgelenk bleibt immer an und immer verbunden und hat eine Batterielebensdauer von bis zu sechs Monaten (abhängig von der Nutzung). Dank Bluetooth-Technologie können die Hybrid-Smartwatches Sie auf erreichte Fitnessziele oder eingehende Smartphone-Benachrichtigungen aufmerksam machen, beispielsweise durch Vibration oder sich drehende Minuten- und Sekundenzeiger (letzterer ggf. auf einem Hilfsziffernblatt). Stellen Sie eine Weckzeit ein, zeigen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an, vergleichen Sie die Uhrzeit in mehreren Zeitzonen und überwachen Sie alles von der Schrittzahl über den Kalorienverbrauch bis hin zum Schlaf. Drücken Sie den unteren Knopf, um auf Ihrem Smartphone die Kamera auszulösen oder Musik zu steuern. Durch Verwendung dieses Knopfes können Sie sogar Ihr Smartphone auffinden.

Alle Geräte bieten unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten wie austauschbare Uhrenarmbänder aus Leder, Silikon oder Edelstahl.

Die Fossil Q-Hybrid-Smartwatch-Reihe umfasst:

Q Crewmaster: Eine brandneue Plattform für Menschen mit einem besonders gewagten Stil. Die Fossil Q Crewmaster passt mit einem robusten, bunten Edelstahlgehäuse zu Ihrem abenteuerlichen Lifestyle. Mit dieser Uhr können Sie Ihre Fitness und Ihren Schlaf überwachen und sie aktualisiert sogar automatisch die Zeitzone, in der Sie sich befinden!

Q Nate: Eine der meistverkauften Plattformen von Fossil ist jetzt ganz smart! Die Bauweise der Fossil Nate, die ein wahrer Hingucker ist, und die tollen Funktionen für unterwegs spielen mit einer städtischen Ästhetik. Streetstyle fürs Wochenende: Die Fossil Q Nate ist in verschiedenen Farben mit Leder- oder Edelstahlarmband erhältlich.

Q Gazer: Unglaublich smarte Funktionen in einem eleganten, schmalen Gehäuse. Entworfen für die junge Frau, die mit subtilem Glanz aus der Menge hervorstechen möchte. Q Gazer ist die Smartwatch, die einfach alles bietet: Kristallakzente, Musiksteuerung, Anruf des Smartphones, wenn dieses nicht auffindbar ist, Aufnahme von Selfies, Fitness-Überwachung ... die Q Gazer hat alles und kann alles, was das Herz begehrt!

Q Tailor: Bei dieser Uhr, die zu unseren beliebtesten gehört, liegt die Schönheit in den Details. Mit einem großartigen minimalistischen Design, einem klassischen Edelstahlgehäuse und luxuriösen Armbändern in verschiedenen Farben, wie Marineblau oder kräftigen Brauntönen, verleiht die Tailor jedem Look Frische und Weiblichkeit. Außerdem informiert die Uhr Sie über Ihre getätigten Schritte und benachrichtigt Sie über die Dinge, die Ihnen wichtig sind.

Unsere neuen Hybrid-Smartwatches sind sowohl mit Android-Smartphones als auch mit iPhones kompatibel und kosten ab 175 Dollar.

Um weitere Informationen über Fossil zu erhalten, besuchen Sie www.fossil.com oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/Fossil) und Instagram (https://www.instagram.com/fossil) und hinterlassen Sie auf Facebook (https://www.facebook.com/Fossil) ein "Gefällt mir".

