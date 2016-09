Cloudscene startet das weltweit erste umfassende Verzeichnis von Rechenzentren und Cloud-Service-Providern

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Der australische Technologie-Entrepreneur Bevan Slattery hat heute den Start für Cloudscene bekanntgegeben, der weltweit umfassendsten Referenz im Bereich Konnektivität zu Colocation Datacentern, Anbietern von Cloud-Diensten und vernetzten Fabrics. Das Verzeichnis ist ab jetzt öffentlich zugänglich.

Cloudscene wurde gegründet, um die Transparenz in der Branche zu verbessern und den fragmentierten Markt für Infrastructure as a Service (IaaS), Colocation und andere Cloud-Lösungen zu konsolidieren.

Cloudscene stellt mit mehr als 4.700 gelisteten Rechenzentren und über 4.200 gelisteten Cloud- und Internet-Service-Providern in 110 Ländern eine robustste Plattform bereit, damit Dienstanbieter ausfindig gemacht und von Interessenten und Kunden unverbindlich in Augenschein genommen werden können.

Cloudscenes Begründer Bevan Slattery erklärt: "Es war seit geraumer Zeit abzusehen, dass sich der traditionell langwierige und schwierige Kaufprozess im Feld Cloud-Dienste für Rechenzentren und den Enterprise-Bereich nicht ändern würde.

"Aus dieser Frustration entstand das Konzept von Cloudscene. Für mich als jemandem, der selber bedeutend in diese Dienste investiert hat, wurde offensichtlich, dass hier eine Informationslücke bestand, die gefüllt werden musste".

Cloudscene ist die umfassendeste zur Verfügung stehende Einzel-Ressource, und macht Internet- und Cloud-Service-Provider innerhalb spezifischer Rechenzentren sichtbar.

"Potenzielle Mieter oder Hauskäufer haben es seit über einem Jahrzehnt nicht mehr nötig, die individuellen Websites von Immobilienmaklern zu durchforsten, um Angebotsinformationen zu finden," so Slattery. "Warum ist gerade die Tech-Industrie so in der Vergangenheit stecken geblieben, wenn es um Dienstleistungen für die Enterprise-IT geht?"

Jason Bingham, Chief Operating Officer von Cloudscene, stellt fest:

"Das primäre Ziel von Cloudscene besteht darin, dem Markt zuverlässige und genaue Daten bereitzustellen. Wir haben, um dies zu erreichen, in ein hauseigenes Produktentwicklungsteam und in Datenanalysten mit Sitz in Australien investiert, um die Erforschung, Analyse und Überprüfung der Daten zu übernehmen.

Wir verfügen über einen umfassenden Produktplan, in dessen Rahmen Cloudscene enorm wachsen wird. Dies ist erst der Anfang".

Zu den Service-Providern, die Cloudscene bereits aktiv nutzen, zählen unter anderem Digital Realty, Telstra, VentraIP, EU Networks, Megaport, Vocus Communications, Epsilon, Superloop und NextDC. Besuchen Sie uns unter www.cloudscene.com, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Cloudscene:

Cloudscene ist die weltweit umfassendste Referenz im Bereich Konnektivität zu Colocation Datacentern, Anbietern von Cloud-Diensten und vernetzten Fabrics. Von Leistung des Rechenzentrums bis hin zu Sicherheit, Gebäudegröße, Standort und Kontaktdaten, die unabhängigen und verifizierten Daten von Cloudscene unterstützen Unternehmer und IT-Profis bei der Auswahl aus mehr als 4.700 Rechenzentren und 4.200 Service-Providern in 110 Ländern www.cloudscene.com

