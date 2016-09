HOMTOM bringt das Smartphone HT10 mit fortschrittlicher Iriserkennungstechnologie auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Smartphone-Hersteller HOMTOM kündigt die Markteinführung seines Flaggschiffgeräts HOMTOM HT10 an, das über die Iriserkennungstechnologie der zweiten Generation des Unternehmens verfügt, die gleiche, die im Samsung Note 7 verwendet wird.

Die Iris jedes Menschen ist einzigartig und ihre Textur bleibt unverändert, was sie zu einem sehr genauen und sicheren "Kennwort" macht. Iriserkennung setzt einen Algorithmus ein, der bis zu 266 Identifikationspunkte identifizieren kann, und ist somit wesentlich genauer als andere biometrische Identifikationsmethoden. Sie kann das Smartphone in 0,3 Sekunden entsperren und funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Brillenträgern. So ist der Entsperrvorgang schneller, bequemer und sicherer.

Erkennen Sie die wahre Bedeutung von "Globales 4G-Netz"

Die Frequenzbänder des HOMTOM HT10 decken alle Kontinente der Welt ab: Europa - B3 B7 B20, Afrika - B1 B3 B7, Nordamerika - B4 B17, Lateinamerika - B2 B4 B7, Asien -B1 B3 B7 und Ozeanien - B1 B2 B4 B7. Das löst Frequenzprobleme und ermöglicht es den Benutzern, 4G auf ihren Smartphones zu nutzen, ganz gleich, wo in der Welt sie sich befinden.

Halten Sie Erinnerungen mit der 21-Megapixel-Kamera und der 8-Megapixel-Kamera fest

Dank des leistungsstarken MediaTek Helio X20-Prozessors unterstützt das HOMTOM HT10 Fotografie in Full HD. Das Smartphone verfügt über eine rückseitige besonders hochauflösende 21-Megapixel Kamera von SONY und eine vorderseitige hochauflösende 8-Megapixel-Kamera, sodass es noch nie einfacher war, das tägliche Leben mit kristallklaren Fotos zu dokumentieren.

HOMTOM wird seine leistungsstarke Technologie auf der vom 18.-21. Oktober 2016 stattfindenden "Global Sources"-Messe auf der AsiaWorld Expo in Hongkong vorstellen.

