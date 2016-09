Das war die „LAJUNA – Lange Nacht der Jugendarbeit “ 2016

Tausende Jugendliche besuchten gestern die achte „LAJUNA – Lange Nacht der Jugendarbeit“.

Wien (OTS) - In ganz Wien standen im Rahmen der „LAJUNA – Lange Nacht der Jugendarbeit“ mehr als 60 coole Events und jede Menge Action und Unterhaltung für die jungen WienerInnen zur Verfügung. Das Programm war vielfältig und abwechslungsreich, die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei.

„Die Lange Nacht der Jugendarbeit ist ein alljährlicher Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt. Es ist großartig, dass auch heuer wieder so viele Kinder und Jugendliche bei den zahlreichen Veranstaltungen mitgemacht haben“ betont Jugendstadträtin Sandra Frauenberger, und ergänzt: “Ich bin auch sehr stolz, dass alle Bezirke sich an LAJUNA beteiligen. Herzlichen Dank an alle Bezirksvorstehungen, die die Jugendlichen in allen Bereichen unterstützen. Ein großer Dank gebührt auch den MitarbeiterInnen in der außerschulischen Kinder- und Jugendbetreuung. Ohne ihren Einsatz an diesem wunderbaren Tag – und an jedem anderen – wäre die Jugendarbeit auf diesem hohen Niveau nicht möglich.“

Jede Menge Action, Fun und jugendkulturelle Highlights

Beim Skateboard-Workshop in Neubau konnten die Jugendlichen ihr Geschick unter Beweis stellen. Fußballbegeisterte kamen beim Käfig League Nightsoccer in Margareten und beim Fußballturnier U14 im 17. Bezirk im Diepoldpark auf ihre Kosten. Mit dem Angebot „Sicher an der Wand“ in der Kletterhalle im 1. Bezirk bekam man tolle Tipps rund ums Klettern. Die Kinderolympiade in Floridsdorf garantierte Spaß und Bewegung mit Dreibeinlauf, Gummistiefelweitwurf und anderen lustigen Disziplinen. Der Stadtpark verwandelte sich in einem Zirkus im Park – es wurde jongliert, balanciert und eine Menschenpyramide gebaut. Film Fans wurden beim Jugend Kinoabend in der Neustiftgasse im 7. Bezirk sowie bei der Movie Night unter Sternenhimmel begeistert. In Favoriten drehte sich alles ums Essen rund um die Welt – es wurde in Töpfe verschiedenster Küchen geschaut.

In vielen Bezirken gab es bunte Feste mit Musik, antialkoholischen Cocktails und kulinarischen Genüssen, es wurde ausgelassen gefeiert. Ob sporteln, feiern oder chillen – bei der LAJUNA 2016 war für jede und jeden etwas dabei.

Wien für die Jugend

Das Ziel der „LAJUNA“, wie auch anderer „Langer Nächte“ ist es, die große Angebotspalette, in diesem Fall, der Vereine der Wiener Kinder- und Jugendarbeit zu präsentieren und bekannter zu machen. „Die Wiener Jugendarbeit zeigte an diesem Abend wieder ihr hervorragendes freizeitpädagogisches Angebot, ich bin stolz, dass Wien sich so für Kinder und Jugendliche engagiert. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen JugendarbeiterInnen für Ihren tollen Einsatz danken“, freute sich Sandra Frauenberger über das Gelingen der achten Langen Nacht der Jugendarbeit.

