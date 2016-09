Rotlichtfahrer entzieht sich Anhaltung: Fahrzeug gestohlen

Wien (OTS) - Am 16.09.2016 wurde gegen 17:45 Uhr eine Polizeistreife von einem Mopedfahrer, der eine Ampelanlage am Neubaugürtel (7. Bezirk) bei Rotlicht passierte, zur Notbremsung gezwungen. Die Beamten versuchten in Folge den Mopedfahrer anzuhalten, der Lenker entzog sich jedoch der Anhaltung und versuchte zu flüchten. Hierbei überfuhr er eine weitere Ampel bei rotem Licht und gefährdete durch seine aggressive Fahrweise zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Lerchenfelder Straße angehalten werden, von dort flüchtete der Lenker zu Fuß weiter. Die Festnahme des Mannes (22) erfolgte in der Schottenfeldgasse. Hierbei zeigte sich der 22-Jährige sehr aggressiv und verletzte zwei einschreitende Polizeibeamte. Es stellte sich heraus, dass das verwendete Moped als gestohlen gemeldet worden war. Bei dem Festgenommenen wurde ein Blutalkoholgehalt von 1,32 g/l („Promille“) festgestellt.

