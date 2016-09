Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - Am 16.09.2016 kam es gegen 12:08 Uhr auf der Landstraßer Hauptstraße (3. Bezirk) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und zwei verletzten Personen. Während zwei Autos die Landstraßer Hauptstraße stadteinwärts befuhren, überquerte eine 24-jährige Frau überquerte mit einem 5-Jährigen die Fahrbahn. Beide Fußgänger stießen in Folge gegen je eines der Autos. Das Kind kam zu Sturz und musste mit Bauch- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

